Trump’tan ters köşe: Televizyon sunucusu savunma bakanlığına aday gösterildi

5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan ve 20 Ocak 2025'te görevi devralacak olan Trump, kabinesindeki önemli bir ismi daha bugün kamuoyuna duyurdu.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından, kabinedeki en önemli pozisyonlardan biri olan savunma bakanlığı için eski asker ve Fox News kanalında yorumculuk yapan Hegseth'i aday göstereceğini açıkladı.

Trump yaptığı açıklamada "Pete sert, zeki ve Amerika Önce'ye gerçekten inanan biri. Pete dümendeyken, Amerika'nın düşmanları uyarılmış durumda - Ordumuz Tekrar Harika Olacak ve Amerika Asla Geri Adım Atmayacak." ifadelerini kullandı.

Donald Trump ve Pete Hegseth (AFP)

ABD'de Cumhuriyetçi kanada yakın yayın yapan Fox News kanalında program yapan Hegseth'in, kamuoyunun beklemediği "sürpriz" bir isim olarak Trump tarafından aday gösterildiği kaydedildi.

SADAKAT ÖNCELİKLİ KRİTER

George W. Bush yönetimi sırasında Pentagon'un en üst düzey politika yetkilisi olarak görev yapan Eric Edelman, Trump'ın kabine seçimleri için sadakati öncelikli kriter olarak belirlediğini söyledi. Politico'ya konuya ilişkin röportaj veren Edelman, "Görünüşe göre kullanılan ana kriterlerden biri, insanların televizyonda Donald Trump'ı ne kadar iyi savunduğu." dedi.

Pete Hegseth (AFP)

ASKERİYE'DE EŞCİNSELLİĞE YER YOK

Politico'ya göre Trump'ın dönüşünün, Biden yönetiminin politikalarında toplu bir geri adım attırması , eşcinsel askerlere yönelik yasağın yeniden yürürlüğe girmesi, kürtaj seyahat politikalarının sona erdirilmesi,çeşitlilik programlarının azaltılması ve birliklerin ABD topraklarında sivil huzursuzluğa ve siyasi düşmanlarına karşı kullanılması gibi sonuçlar doğurması bekleniyor.

Politico Pete Hegseth'in Savunma Bakanlığına aday gösterilmesinin ardından analiz yayınladı

ASKERİYE'DE ÇEŞİTLİLİĞE SON

Hegseth bu yıl Fox'a yaptığı açıklamada, ABD ordusunun önceliklerinde köklü bir değişime gidilmesi gerektiğini belirterek, çeşitlilik ve kapsayıcılığa yönelik mevcut odaklanmanın Amerika'nın savunmasını zayıflattığı uyarısında bulundu.

Politico'nun aktardığına göre Hegseth bu ay bir podcast'te "Askeriyedeki en aptalca söz şudur: Çeşitliliğimiz gücümüzdür." dedi.

Pete Hegseth (AFP)

"ASYA AVRUPA VE ORTA DOĞU'DA DERİN İLİŞKİLERİ YOK"

Washington Milletvekili Adam Smith ABD'nin Asya, Avrupa ve Ortadoğu'da "çok fazla mücadele verdiği" bir dönemde, müttefikleriyle kapsamlı ilişkileri olmayan bir Pentagon başkanından endişe duyduğunu söyledi.

Pete Hegseth (AFP)

Smith, "Bu kişinin denizaşırı ortaklarımızla herhangi bir ilişkisi olduğuna dair hiçbir kanıt göremiyorum." dedi ve ardından "Sahip olduğumuz çeşitli koalisyonlarda çalışırken nasıl olacak?" açıklamasında bulundu.

AVRUPA'DA DAHA FAZLA ENDİŞEYE YOL AÇABİLİR

Hegseth, Amerika'nın Avrupa müttefiklerini sert bir şekilde eleştiriyor ve onun seçilmesi, NATO'da Trump yönetiminin ittifak için ne anlama geleceği konusunda Avrupa'da daha fazla endişeye yol açabilir.

Pete Hegseth (WSJ)

Hegseth kitabında Avrupa kıtası için "Modası geçmiş, silahları yetersiz, işgal edilmiş ve etkisiz. Geçtiğimiz yüzyılın Avrupa'nın 'acil durum irtibat numarası' olan Amerika, neden kendini beğenmiş ve etkisiz ulusların artık uymadıkları modası geçmiş ve tek taraflı savunma düzenlemelerine saygı göstermemizi istemelerini dinlesin ki? Belki NATO ülkeleri kendi savunmaları için para harcasalardı - ama harcamıyorlar. Sadece kurallar hakkında bağırıp dururken ordularını zayıflatıyorlar ve Amerika'dan yardım istiyorlar." ifadelerine yer verdi.

"PUTİN'İN KENDİSİNİ GERİDE KALMIŞ HİSSETMESİNİ İSTEMİYORUM"

Reuters'ın aktardığına göre Hegseth, Ukrayna'ya destek konusunda da Trump'la aynı görüşü paylaşıyor ve Biden yönetiminin Ukrayna Başbakanı Volodimir Zelenskiy'e verdiği savunma bütçelerini "israf" olarak değerlendiriyor.

Pete Hegseth (AFP)

Hegseth, "Ukrayna kendini savunabiliyorsa... harika, ancak Amerikan müdahalesinin Avrupa'nın derinliklerine doğru ilerlemesini ve (Putin'in) kendisini çok geride kaldığını hissetmesini istemiyorum." dedi.

IRAK VE AFGANİSTAN'DA GÖREV YAPTI: CESUR BİR LİDER

Florida Temsilciler Meclisi koltuğunu bırakıp Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olmaya aday Ulusal Muhafız gazisi Cumhuriyetçi Parti Temsilcisi Mike Waltz, sosyal medyada "Pentagon'un gerçek bir reforma ihtiyacı var ve bunu gerçekleştirebilecek cesarete sahip bir lidere kavuşuyorlar." ifadelerini kullandı.

Pete Hegseth (Pentagon Arşiv)

Hegseth Princeton Üniveristiesi'nden mezun oldu ve ardından Ordu Ulusal Muhafızlarına katıldı. Irak, Afganistan ve Küba'nın Guantanamo Körfezi'nde görev yaptı. 2 kez bronz madalya kazanan Hegseth, uzun yıllardır gazilerle ilgili programlar ve etkinlikler düzenleyen bir isim olarak tanınıyor.

Pete Hegseth (Pentagon Arşiv)

Hegseth, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Senato'da onay alarak görevine başlayabilecek.