Amerikan medyası Biden yönetimini topa tuttu: 30 günlük süre doldu! Washington sözünü tutmadı

Geçtiğimiz Ekim ayının başında Joe Biden yönetiminin Dış İşleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'ye insani yardıma geçişine izin vermesi için 30 günlük bir süre tanımıştı. Buna göre 30 gün içerisinde Gazze'deki yardım kovoylarının Gazzelilere ulaştırılma koşullarının iyileştirilmesi öngörülmüştü.

İsrail'in 30 gün içerisinde yardımların geçişini sağlamaması takdirde Joe Biden yönetiminin İsrail'e silah satışına kısıtlama getireceği sözü verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu ve ABD Dış İşleri Bakanı Antony Blinken (AFP)

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e askeri yardımların sınırlandırılacağı yönündeki önceki tehdidinin ardından herhangi bir adım atılmayacağını duyurdu.

AMERİKAN MEDYASI HÜKÜMETİNİ TOPA TUTTU

Biden yönetiminin geri adım atması ABD merkezli The New Republic dergisi tarafından sert dille eleştirildi. Haberde "Biden yönetimi, İsrail'e verilen 30 günlük son tarihin tamamen uydurma olduğunu kabul etti" denildi.

Washington Post gazetesi 'ABD'nin tehdidini geri çektiğini' belirterek yardım grupları ve BM yetkililerinin İsrail'in ABD taleplerine büyük ölçüde uymadığını söylediğine dikkat çekti.

CNN International da insani yardım gruplarının bulgularına rağmen ABD'nin İsrail politikasını değiştirmeyeceğini duyurarak Gazze'deki durumu 'kıyamet' olarak yorumladı.

Washington'un İsrail yönetimine uygulayacağı yaptırımdan geri dönmesi sert dille eleştirildi

"HİÇBİR SÖZLERİNİ TUTMADILAR"

New Republic'e göre Oxfam, Mercy Corps ve Save the Children gibi yardım grupları geçtiğimiz salı günü bir açıklama yaparak İsrail'in Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 13 Ekim'de İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e yazdığı mektupta ortaya koyduğu sözlerden hiçbirini yerine getirmediğini söyledi.

Yapılan açıklamada "İsrail'in eylemleri ABD mektubunda belirtilen belirli kriterlerden hiçbirini karşılamadı," ifadeleri yer aldı ve şöyle devam edildi:

Dış İşleri Başkanı Antony Blinken (AP)

"İsrail yalnızca ABD'nin insani müdahaleye destek olduğunu gösterecek kriterlerini karşılamadı, aynı zamanda özellikle Kuzey Gazze'de durumu önemli ölçüde kötüleştiren eylemlerde bulundu."

ABD POLİTİKASI DEĞİŞMEDİ

Haberde Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, salı günü düzenlediği basın toplantısındaki "Bugün ABD politikasında duyuracağım bir değişiklik yok. Bu yönetimde Gazze'deki insani durumun mükemmel olduğunu söyleyen kimse yok… Kriz olmaya devam ediyor." açıklamasına yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Vedant Patel (Arşiv)

GERÇEK ÖLÜM SAYISI 186 BİNİ AŞMIŞ OLABİLİR

Tıbbi dergi The Lancet'in Temmuz ayındaki bir araştırması , enkaz altında kalan binlerce ceset ve hastaneler ve gıda dağıtım sistemleri de dahil olmak üzere altyapının yıkılması nedeniyle dolaylı ölümler hesaba katıldığında gerçek ölüm sayısının 186.000'i aşabileceğini tahmin ediyor.

Gazze Şeridi'nde toplu mezarlardan bir tanesi (AP)

Geçtiğimiz ay, Gazze'de çalışan 99 sağlık çalışanı, Başkan Biden'a "anlaşılmaz suçlara tanık olduklarını" söyleyen ve İsrail'e ABD silah ambargosu uygulanması çağrısında bulunan bir mektup gönderdi.

"FİLİSTİN POLİTİKASI KAYBETMESİNDEKİ FAKTÖRDÜ"

Haberde Gazze'deki sağlık çalışanlarının çağrılarının ve Gazze'ye ilişkin uzman tavsiyelerinin üst düzey ABD yetkilileri tarafından görmezden gelindiği öne sürüldü ve şöyle denildi:

"Bu yalvarışlar Biden yönetimi ve Dışişleri Bakanlığı'nda sağır kulaklara gitmiş gibi görünüyor. 2024 seçim kampanyası sırasında, İsrail ve Filistin'e yönelik politikadaki olası değişiklikler Kamala Harris'in kampanyası tarafından reddedildi ve bu da muhtemelen onun kaybetmesine katkıda bulunan bir faktördü."