İngiltere’deki kilisede pedofili skandalı! Yıllarca örtbas edildi | Ruhani Liderden istifa kararı

Dünya İngiltere'deki kilisede yaşanan istismar skandalı ile adeta çalkalanıyor. Buna göre, İngiltere Kilisesi'nde avukat John Smyth'in 130 çocuğa yönelik taciz skandalını örtbas ettiği ortaya çıkan Başpiskopos Justin Welby istifa baskısıyla karşı karşıya kaldı. Smyth'in tacizleriyle ilgili yeni rapor, kilisenin en üst düzeyinde durumun bilindiğini gösterdi.

X hesabından Kral 3. Charles'a hitaben yazdığı istifa mektubunu paylaşan Welby, yürütülen soruşturma sonucunda Smyth'in işlediği suçların ortaya çıkarıldığını belirtti.



Kendisinin konu hakkında 2013'te bilgilendirildiğini ve konuyu polise taşıdıklarını kaydeden Welby, "Yanlış şekilde doğru bir kararın verileceğine inandım." ifadelerini kullandı.



Kurumsal ve kişisel olarak sorumluluk sahibi olduğunu aktaran Welby, "Bu kararımın İngiltere Kilisesinin daha güvenli bir kilise olmak için ne kadar kararlı olduğunun bir göstergesi sayılmasını umuyorum." değerlendirmesini yaptı.



Başında Kral Charles'ın olduğu kilisenin Ruhani Lideri Welby, son günlerde konuyla ilgili haberler nedeniyle yaşadığı utanç ve hayal kırıklığı hissinin yenilendiğine işaret etti.



"Yaklaşık 12 yıldır iyileştirme yapmak için çabalıyorum." ifadelerine yer veren Welby, istismar kurbanları ve aileleriyle görüşmeye devam edeceğini, riski azaltmak için çalışacağını vurguladı. Welby, istifasının kilise için en doğru karar olduğunu da belirtti.



İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri istifa etti



"ÇOCUKLARI İSTİSMAR EDİP ŞİDDET UYGULAMIŞTI"

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde 2018'de 77 yaşında ölen John Smyth, 1970'li ve 1980'li yıllarda bir Hristiyan yardım kuruluşunun kıdemli üyesi olarak görev yaptığı sırada İngiltere'nin Dorset bölgesindeki Hristiyan yaz kampında tanıştığı çocuklara Winchester'daki evinde tacizde bulunmuştu.



Çocuklara şiddet uyguladığı da belirlenen Smyth'in Zimbabve dahil birçok Afrika ülkesinde de 85'e yakın genç ve erkek çocuğu istismar ettiği ortaya çıkmıştı.



İngiltere'de St. Anne Kilisesi Rahibi Giles Fraser, BBC'ye yaptığı açıklamada, Welby'yi, Hristiyan yaz kamplarına katılan erkek çocuk ve gençleri istismar eden avukat Smyth'i "yetkililere bildirmeyerek istismarı sürdürmesine izin vermekle" itham etmişti.

Kendisi de çocukluğunda istismar edildiğini belirten Fraser, Welby'nin "din adamlarının güvenini kaybettiğini" ifade ederek görevini bırakması gerektiğini söylemişti.



İngiltere Kilisesi Rahipler Meclisinin üç üyesi de Welby'nin çocuklara yönelik dehşet verici istismarları bildirmedeki yetersizliği nedeniyle istifasını talep eden dilekçe hazırlamıştı. Çevrim içi dilekçeye 1500'den fazla kişi imza atmıştı.

Anglikan Kilisesi

Uzun zamandır beklenen ve bağımsız bir ekip tarafından yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor, Smyth'in İngiltere Kilisesi ile ilişkilendirilen, en çok suç işlemiş seri tacizci olduğunu gösteriyor.

AFRİKA'YA DA TAŞIDI

Buna göre Smyth, 1970'lerde ve 1980'lerde İngiltere'de 26 ila 30 genç erkeği istismar etti. Daha sonra Afrika'ya taşındı ve burada da 13 ila 17 yaşlarındaki 85 ila 100 erkek çocuğa daha istismarda bulundu.

Bulguların yayınlanmasının ardından Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, mağdurlardan özür diledi ve Smyth'in "kötü eylemlerini meşrulaştırmak için Hristiyan gerçeğini manipüle ettiğini" savundu.

Welby ayrıca, ayrıntıları daha titizlikle takip etmesi gerektiğini kabul etti ve geçen hafta istifa etmeyi düşündüğünü ancak görevinde kalmaya karar verdiğini dile getirdi.

RAHİPLERDEN TEPKİ

BBC Radio 4'ün Today programına konuşan St. Anne Kilisesi Rahibi Giles Fraser, Welby'yi, Smyth'i "yetkililere bildirmeyerek istismarı sürdürmesine izin vermekle" suçladı. Fraser, başpiskoposun "din adamlarının güvenini kaybettiğini" de sözlerine ekledi.

Fraser'a göre Kilise Parlamentosu'nun (Genel Sinod) üç üyesi, Smyth'in tacizlerini bildirmedeki "başarısızlığı" nedeniyle başpiskoposun istifa etmesi çağrısında bulunan bir dilekçeyi imzaya açtı.

"DEHŞET VERİCİ VE ŞOKE EDİCİ"

Newcastle Piskoposu Helen-Ann Hartley de, "dehşet verici ve şoke edici" diye nitelediği raporun ardından Welby'nin istifa etmesini isteyen en kıdemli kilise üyelerinden biri oldu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Welby'nin istifa edip etmemesi gerektiği sorusuna, "Bu benim değil, kilisenin meselesi," yanıtını verdi.

KURBANLAR YAŞADIKLARI DEHŞETİ ANLATTI

Winchester College'in eski öğrencisi Mark Stibbe, BBC Newsnight'a yaptığı açıklamada Smyth'in önce güvenini kazandığını sonra onu evine götürdüğünü anlattı. Stibbe, "Beni özel olarak ses yalıtımlı ve tacizleri için hazırladığı kulübeye götürdü. O kadar çok kez sopalamayla dövdü ki öleceğimi sandım" dedi. Smyth'in kurbanlarından Andy Morse, Welby'nin "gerçeği söylemediğini" belirtti. Morse, "Başpiskoposun detayları bildiğinden emin değilim ama özetle neler olduğunu bildiğini düşünüyorum" diye konuştu.