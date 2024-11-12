ABD’de first lady’lerin çatışması! Trump’ın eşi Biden’ın eşi ile konuşmayacak iddiası

5 Kasım'da seçimlerden zaferle çıkan Donald Trump ABD'nin 47. Başkanı oldu. Seçim sonrası Trump'ın politikaları ve ABD'nin diğer ülkeler ile ilişkileri konusunda tartışmalar devam ederken Trump'ın eşi ve Biden'ın eşine dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Biden'ın eşi Jill Biden ile görüşmeyi reddettiği iddia edildi.

TARTIŞMANIN NEDENİ "ÇAMAŞIR ÇEKMECESİ" Mİ?

Melania Trump'a yakın bir kaynak, The New York Post'a yaptığı açıklamada, "Melania Trump Beyaz Saray'a gitmiyor. Jill Biden'ın kocası (ABD Başkanı Biden) Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Melania Trump'ın iç çamaşırı çekmecesini karıştırmasına izin verdi." dedi.

ABD'nin mevcut Başkanı Biden ve başkanlık seçimlerini kazanan Trump | Görüntü-AA

"GÖRÜŞMESİ GEREKEN BİRİ DEĞİL"

Kaynak, Biden yönetiminin federal hükümetin gizli belgelerle ilgili soruşturmasının bir parçası olarak Mar-a-Lago malikanesine yapılan baskını gerekçe göstererek Melania Trump'ın Biden'ın eşi Jill Biden ile görüşmeyi reddettiğini öne sürerek, "Jill Biden, Melania Trump'ın görüşmesi gereken biri değil." diye konuştu.

TRUM VE BIDEN BİR ARAYA GELECEK

ABD Başkanı Biden ile ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın, yarın Beyaz Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor. ABD'de giden başkan ile gelen başkan arasında bu tür görüşmeler geleneksel olarak yapılıyor. Bu, kısmen Amerikan demokrasisinde iktidarın barışçıl bir şekilde devrinin başlangıcına işaret ediyor.

Trump'ın Florida'daki baskın yapılan Mar-a-Lago malikanesi | Görüntü-Reuters

Giden başkanın eşi de halefini Beyaz Saray'da çay ikramında bulunmak için ağırlıyor. Ancak Donald Trump, 2020'de kaybettiği seçimlerden sonra o dönem seçimleri kazanan Biden ile böyle bir görüşme gerçekleştirmemişti. Melania Trump da Jill Biden'ı Beyaz Saray'a davet etmemişti.

TRUMP'IN EVİNE YAPILAN FBI BASKINI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından düzenlenen baskınla aranmıştı.

Trump, yazılı açıklamasında, "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD Başkanı'nın başına böyle bir şey gelmedi." ifadelerini paylaşmıştı.

Daha sonra ABD basınına yansıyan haberlerde, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin devam eden bir soruşturmayla ilgili olduğu açıklanmıştı.

Yaklaşık 40 FBI ajanının 9 saatten fazla süren aramasında Mar-a-Lago'dan 12 kutu kanıt toplandığı haberlere yansımıştı.