İngiliz gazetesinden Suriye sınırı analizi: Şii milisler sessizce yerleşiyor

Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'nden sonra Lübnan'a taşıdığı soykırım, yüz binlerce kişiyi yerinden etti. Lübnan'dan göç eden grupların destinasyonu çevredeki Arap ülkeleri olurken Şii grupların tercihinin Suriye olması, bölgede yeni bir demografik değişime sebep olacağa benziyor.

Ünlü İngiliz dergisi The Economist Suriye sınırını merceğe aldığı analizinde, binlerce Şii milisin Suirye'ye göç ettiğini belirtti.

The Economist dergisi Suriye sınırını analiz ettiği bir makale yayınladı

Suriye devlet başkanı Beşar Esad'ın da Şiiliğin içerisinde Nusayri olduğu hatırlatılan analizde, ülkenin sünni nüfusunun değiştirilmesinin Esad için bir fırsat olduğu kaydedildi. Analizde "Yüz binlerce Lübnanlı Şii hoş bir katkı." denildi.

Esad hükümetinin Lübnan sınırından gelenler için 100 dolarlık sınır ücretini kaldırması, Esadı'ın gelen Şii nüfusa kolaylık sağladığı olarak değerlendirildi.

Suriye'nin yüzde 70'ini oluşturan Sünni nüfusa karşılık ülkenin yüzde 10'unu da Şiiler oluşturuyor. Analize göre Suriye'deki hükümete muhalif grupların çoğu Sünnilerden oluşuyor.

AB'DEN GÖÇMENLERE KARŞILIK RÜŞVET SETİ

Dünyanın en büyük mülteci krizine yol açtığı ifade edilen Suriye İç Savaşı'nın ardından, analizde Lübnan'da İsrail'in saldırıları sonucu Suriye'ye göç eden sivillerin ve milislerin Avrupa' Birliği'ni (AB) memnun ettiği belirtildi.

Analize göre geçtiğimiz yaz 8 AB ülkesi, savaştan harap olmuş ülkede bir miktar yeniden yapılanmayı desteklemeyi ve Esad yönetiminin Avrupa'ya ulaşan 1 milyon Suriyelinin bir kısmını geri alırsa yaptırımları hafifletmeyi öneren bir belge imzaladı.

"SAVAŞ SURİYE'YE SIÇRAYACAK" İDDİASI

Şii milislerin Suriye'ye kaçmasının savaşın zeminini genişletip genişletmeyeceği sorusu analizde şöyle cevap buldu:

"3 Kasım'da İsrail komandoları Suriye'ye ilk kara harekâtını başlattı ve İsrail'in İran'la bağlantıları olduğunu söylediği bir Suriyeliyi kaçırdı. Hizbullahçılar, Esad'ın rejimini desteklemede oynadıkları kritik rolü Esad'a hatırlatıp duruyor ve bunun kendilerine yardım etmesini umuyorlar. "Rejiminizi kurtardık, şimdi mahvolmamıza izin vermeyin," diye yalvarıyor perişan bir Hizbullah destekçisi. Ancak Esad elinden geldiğince kavgadan uzak durmayı tercih edecek."

IRAK Şİİ MİLİSLERE DÜNDEN RAZI

Uzmanların İran'ın arka bahçesi olarak değerlendirdiği Irak'ın Şii ağırlıklı hükümetinin, Lübnan'dan gelen Şii grupları memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Analize göre Şii milislerin kalan kıdemli komutanlarından bazıları Iraklı veya İranlı eşler aldı. Irak yönetimi, Lübnan'dan gelenler için ek yardım paketini meclisten geçirdi ve konut yardımı sağlayacağına söz verdi. Analizde "Devletin temelini oluşturan Irak'ın iyi silahlanmış Şii milisleri, Lübnanlı gruplara Esad'dan çok daha iyi koruma sağlıyor" denildi.

Nüfus göçünün Orta Doğu için yeni bir fenomen olmadığına dikkat çeken analiz, değerlendirmesine "Yeni demografik değişimler, savaş tarafından zaten açılmış olan mezhepsel bölünmeleri derinleştirecektir" şeklinde son verdi.