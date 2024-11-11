İşgal meclisinde Gazze hazımsızlığı! "Kasıtlı soykırım" diyen vekile uzaklaştırma cezası

İsrail Meclisindeki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif'e, Tel Aviv hükümetinin Gazze Şeridi'nde "kasıtlı soykırım" yaptığını söylemesi nedeniyle 6 ay meclisten uzaklaştırma kararı verildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Cassif'e 6 ay süreyle meclisten uzaklaştırma cezası verildi ve muhalif vekilin bu sürede maaşı da kesilecek.

"KASITLI SOYKIRIM"I HAZMEDEMEDİLER

Cassif'e, İsrail hükümetinin Gazze'de "kasıtlı soykırım" işlediğini söylemesi ve İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya destek veren dilekçeyi imzalaması nedeniyle uzaklaştırma verildiği aktarıldı.

EN AĞIR CEZA

İsrail medyasına göre, Gazze'deki saldırılara karşı çıkan Cassif'e verilen bu cezanın, son yıllarda milletvekillerine verilen en ağır cezalardan olduğu belirtiliyor.

İsrail meclisinde Cassif'in vekilliğinin düşürülmesine ilişkin daha önce önerge verilmiş ancak oylamada yeterli sayıya ulaşılmadığı için önerge reddedilmişti.