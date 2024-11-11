Hindistan'da petrol rafinesinde yangın! 1 ölü 2 yaralı
Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Vadodara kentinde yer alan bir petrol rafinesinde yangın meydana geldi. Çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yer alan Vadodara kentinde Indian Oil Corporation'a ait petrol rafinerisinde yangın çıktı.
Polis, yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Yetkililer, yerel saatle 15.30'da bir benzin depolama tankında yangın çıktığını ve yangının ikinci bir tanka sıçradığını aktararak, petrol rafinerisinin faaliyetlerinin yangından etkilenmediğini ifade etti.