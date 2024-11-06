Alman ekonomisinde Trump tehdidi! Zorlu günler bekliyor

ABD seçim sonuçlarına ilişkin basın açıklamasında bulunan, Almanya Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) Başkanı Peter Adrian, Alman ekonomisinin Donald Trump'ın ikinci döneminde daha fazla korumacılığa ve daha yüksek ticaret engellerine hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Bu durum ABD ile ticareti çok daha zor hale getirme tehdidi taşıyor." ifadesini kullandı.

ABD ÇİN'İN YERİNİ ALACAK

Adrian, ABD'nin Alman şirketleri için en önemli ihracat pazarı olduğunu ve ABD'nin bu yıl Almanya'nın en önemli ticaret ortağı olarak Çin'in yerini alması beklendiğini kaydetti.

"Trump'ın genel bir ithalat tarifesi getirmesi, zaten zor bir durumda olan Alman ekonomisi için büyük bir gerileme olacaktır." uyarısında bulunan Adrian, "Birçok şirket ABD'nin Çin'le daha sert ilişkiler kurmasından da endişe duyuyor. Almanya'nın en önemli ticaret ortakları arasındaki keskin bir ticari çatışma, uluslararası ticaret üzerinde daha fazla yük oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ALMAN EKONMİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ÇAĞRISI

Alman Otomobilciler Birliği (VDA) Başkanı Hildegard Müller, Trump'ın zaferine yanıt olarak Alman ekonomisinin güçlendirilmesi çağrısında bulunarak, "Şaşırmak için zaman yok. Artık uzun zamandır bilinen görevlerin hızlı ve kararlı bir şekilde yerine getirilmesi gerektiği açıktır. Bu, güvenliğimiz ve savunmamız için olduğu kadar ticaret ve özerklik için de geçerlidir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Alman otomotiv endüstrisinin üretim ağının önemli bir parçası olduğunu ifade eden Müller, geçen yıl Alman üreticiler tarafından ABD'de üretilen 900 binden fazla aracın yarısının ihraç edildiğini ve Alman otomotiv endüstrisinin bu ülkede yaklaşık 138 bin kişiye istihdam sağladığını aktardı.

Müller, "Kesin olan bir şey daha var: Tıpkı Avrupa gibi Almanya'nın da güçlü ve birleşik bir sese ihtiyacı var. Şimdi Alman hükümetinden bu ihtiyacı karşılayıp karşılayamayacağını gözden geçirmesi isteniyor. Bunlar ABD, Avrupa ve Almanya için belirleyici anlardır. Ve her zaman olduğu gibi korku yanlış danışmandır. Şimdi cesarete, özgüvene, stratejik hareket kabiliyetine ve perspektiflere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

"BİR SİYASİ KRİZİ DAHA KALDIRAMAYIZ"

Alman Toptancılık ve Dış Ticaret Derneği Başkanı (BGA) Dirk Jandura ise ABD'nin, Almanya'nın en önemli ticaret ortağı ve aynı zamanda küresel çalkantıların yaşandığı bir dönemde en önemli müttefiki olduğunu belirterek, "Yakın ve güvene dayalı bir transatlantik ortaklığa ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Trump'ın başta Avrupa ve Çin ürünlerine yeni gümrük tarifeleri olmak üzere ilk resmi icraatlarını biraz endişeyle beklediklerini vurgulayan Jandura, dünyanın daha fazla değil, daha az ticari kısıtlamaya ihtiyacı olduğunu savundu.

Jandura, Almanya'da hükümet ortakları arasında ekonomi politikaları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle olası bir erken seçime karşı uyarıda bulunarak, "Bu seçim (ABD seçimleri) sonucundan sonra, Alman hükümetini şimdi sorumluluk almaya ve bir anlaşmaya varmaya çağırıyorum. Zaten bir ekonomik krizimiz var, bir siyasi krizi daha kaldıramayız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'DEKİ ZAFER ALMAN EKONOMİSİ İÇİN TEHLİKE

Bu arada Alman iş dünyası, Trump'ın zaferinin olası yüksek gümrük vergileri nedeniyle Alman sanayisinde ciddi aksaklıklara neden olabileceğini belirterek, bu durumun şirketler için belirsizliği daha da artırması ve ülkede yatırım faaliyetlerini azaltmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

Ocak ayında yeniden ABD Başkanı olarak yemin edecek olan 78 yaşındaki Trump, seçimi kazanırsa gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıklamıştı. Öte yandan, Almanya'da koalisyon hükümeti, iklim hedefleri, eyalet seçimlerindeki yenilgiler ve ekonomideki sıkıntılar nedeniyle yaşanan son tartışmalarla sallanıyor.

Koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasındaki anlaşmazlıklar erken seçim tartışmalarına yol açıyor. FDP, Yeşiller ve SPD arasında ekonomi ve sanayi politikaları konusunda yaşanan tartışmalar, seçimlere bir yıldan az bir zaman kala koalisyon hükümetini kriz durumuna getirdi.