Katil İsrail’in hedefi çocuklar! Gönüllü doktorlar savaş suçunu ortaya çıkardı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 43 bin 259'a yükseldi. Soykırımcı İsrail ordusunun, başta Cibaliya beldesi ve Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze kentinin kuzeyinde sürdürdüğü kuşatma ve saldırılar 27'nci gününde de devam etti. Gazze'de şubat ayında görev yaptıktan sonra ülkesine dönen Fransız doktor Pascal Andre ise Anadolu Ajansı'na konuştu ve İsrail'in savaş suçlarını anlattı.

Doktor Andre, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de işlevsel hastane kalmadığını, bölgedeki sağlıkçıların yardımların bölgeye ulaşmasına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Fransız acil servis hekimi Andre, 8-22 Şubat tarihlerinde Gazze'nin Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi'nde görev yaptı. Pascal Andre, "Biz kafasından vurulan çocuklara tanık olduk. Bir çocuğun kafasına sıkan bir keskin nişancı nasıl insan kalabilir? Hamile bir kadının karnına ve kafasına sıkan bir keskin nişancı, evine dönüp karısına ve çocuklarına nasıl sarılabilir?" diye konuştu.

Katil İsrail çocukları tek kurşunla katletti (AHABER ARŞİV)

KASITLI ÖLDÜRÜLMÜŞ ÇOK SAYIDA ÇOCUK

Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli New York Times gazetesi de Gazze'de gönüllü 65 sağlık çalışanının şahit olduklarına yer vermişti. Söz konusu sağlıkçılardan 44'ü Gazze'de başından ya da göğsünden vurulmuş birden fazla küçük yaşta çocuk gördüğünü ifade etti.

Ortopedi cerrahı Dr. Khawaja Ikram, şahit olduğu dehşeti anlatırken "Bir gün acil servisteyken her birinin kafasında tek bir kurşun deliği olan 3 ve 5 yaşlarında iki çocuk gördüm. Kendilerine İsrail'in Han Yunus'tan çekildiği söylenmiş. Bu yüzden evlerine geri dönmüşler. İsrailli keskin nişancı ikisini de vurmuş" demişti.

SANSÜRCÜ GAZZE KASABI

İsrailli Haaretz gazetesinin sahibi Amos Schocken'in, Netanyahu hükümetini eleştirerek "Filistinli özgürlük savaşçıları" ifadesini kullandığı Londra'daki konferans konuşmasının ardından İsrail İçişleri Bakanlığı gazete ile ilişkileri askıya aldığını duyurdu. İsrail İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan açıklamada, Haaretz gazetesiyle yürütülen faaliyetlerin ve işbirliğinin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.

Julia bombalar yüzünden artık duyamıyor

MİNİK JULİA'NIN DRAMI

İsrail ordusunun paylaştığı ve onlarca Filistinli erkeğin yarı çıplak şekilde bir arada gözaltına alındığı görüntülerde kameralara küçük bir kız çocuğu takılmıştı. BBC Arapça ekibi fotoğraftaki tek kız olan Julia ve babasına ulaştı. 3 yaşındaki Julia Abu Warda'nın hayatta ve ailesinin yanında olduğu öğrenildi.

İsrail'in bombalarından dolayı işitme sorunu yaşayan Julia'nın babası Muhammed, "Son 21 günde 5 kez yer değiştirmek zorunda kalmıştık. Yine İsrail'in 'bombalanacak' uyarısının ardından bulunduğumuz yeri değiştirirken İsrail askerlerinin güvenlik kontrolüne rastladık ve erkekleri bu şekilde toplayıp soydular. Julia da o sıra kucağımdaydı" dedi.