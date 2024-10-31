Mc Donald’s’ta gıda skandalının sebebi ortaya çıktı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), "McDonald's'ın Quarter Pounder ve diğer bazı menülerinde kullanılan taze doğranmış soğanlar, bu salgının muhtemel kaynağıdır" açıklamasını yaptı.

Mc Donald's tarafından kullanılan soğanların, Taylor Farms tarafından tedarik edildiği bildirildi. Fransa merkezli Agence France-Presse'nin (AFP) bildrdiğine göre firmanın gönüllü olarak tedarik ettiği ve ürünlerini geri çektiği belirtildi.

McDonald's da soğanları menülerden çıkardı.

90 KİŞİ ZEHİRLENDİ 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye yatırılması gereken 27 kişi de dahil olmak üzere toplam 90 kişi zehirlendi. Ayrıca Colorado'da yaşlı bir adam öldü.

McDonald's, Pazar günü yaptığı açıklamada, E. coli test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından Kuarter Pounder satışlarına yeniden başlayacağını duyurdu.

E. coli bakterisi mide krampları, ishal ve üç ila dört gün sürebilen kusmaya yol açıyor. Çoğu kişi tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşse de bazı hastalarda komplikasyonlar gelişebiliyor.