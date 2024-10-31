20 desilyon dolar kaç Türk Lirası eder? Rusya Google’a neden ceza verdi?

YouTube üzerindeki Rus kurumları ve kişilere ait kanalları kaldırdığı gerekçesiyle Google'a kesilen para cezalarının toplamı 20 desilyon doları geçti. Rus haber ajansı TASS'a açıklama yapan hukuk uzmanı İvan Morozov, ülkede Google'a, YouTube'daki bazı kanalları kaldırdığı için idari para cezaları verildiğini bildirdi.

Cezaların İptal Edilemeyeceği ve Artan Miktarlar

Morozov, verilen cezaların 9 ay içinde ödenmemesi durumunda miktarının her gün iki katına çıkacağını belirtti. "Mahkeme bu cezayı iptal edemez ve Google da kararı uygulamadığı için para cezası her gün iki kat artmak zorundadır." ifadelerini kullanan Morozov, bu durumun şirket için ciddi mali sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Rus RBK gazetesine konuşan bir avukat ise, Google'ın 17 Rus televizyon kanalı için mahkeme kararı gereği ödemesi gereken tazminatın 20 desilyon doları aştığını vurguladı. Google, son yıllarda Rus devlet kanalları da dahil olmak üzere birçok Rus kurumu ve kişiye ait kanalları YouTube'dan kaldırmıştı.

Google'ın Mali Zorlukları

ABD merkezli teknoloji şirketi, Rusya'daki mali yükümlülüklerini yerine getiremediği için 2022'de iflas süreci başlatmıştı. Uzmanlar, Google'ın Rusya'daki para cezalarının ödenemeyecek düzeye ulaşması halinde, şirkete ait hizmetlere erişim engeli getirilebileceğini öne sürüyor.

Ekonomik Veriler ve Desilyonun Anlamı

Dünya Bankası verilerine göre, dünya ekonomisinin 2023'teki büyüklüğü yaklaşık 105 trilyon dolar iken, 20 desilyon dolar bu rakamın kat kat üstünde bir miktarı ifade ediyor. Desilyon, 33 sıfırdan oluşan bir sayı birimidir ve 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 şeklinde yazılabilir.

31 Ekim 2024 itibarıyla 1 dolar, 34.29 TL'den işlem görmekte ve bu doğrultuda 20 desilyon dolar, güncel kura göre yaklaşık 686.000.000.000.000.000.000.000 TL yapıyor.

Desilyon Nedir?

Desilyon, 1.000 adet nonilyondan oluşan bir sayı birimidir. 999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999 ile 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 arasında yer alır. Desilyonun yer aldığı sayı basamakları ise şu şekildedir:

1 Milyar: 9 sıfır

1 Trilyon: 12 sıfır

1 Katrilyon: 15 sıfır

1 Kentilyon: 18 sıfır

1 Sekstilyon: 21 sıfır

1 Septilyon: 24 sıfır

1 Oktilyon: 27 sıfır

1 Nonilyon: 30 sıfır

1 Desilyon: 33 sıfır

1 Undesilyon: 36 sıfır

1 Dodesilyon: 39 sıfır

1 Tredesilyon: 42 sıfır

1 Katordesilyon: 45 sıfır