Katil İsrail’e 150 ton patlayıcı taşıyan gemi İskenderiye limanında!

The Arab News'in haberine göre İsrail'e gidecek patlayıcıları taşıyan Alman kargo gemisi MV Kathrin, Mısır'ın İskenderiye limanına yanaştı. Birçok Filistin yanlısı grup, Mısır'ın Gazze'ye yönelik devam eden sokırımı sırasında İsrail'e askeri malzeme tedarik ettiği iddiasıyla ilgili ciddi endişeleri olduğunu dile getirdi.

Uluslararası gemi takip sistemi MarineTaffic, geminin Kuzey Mısır limanında olduğunu doğruladı.

BİRÇOK ÜLKE GEMİYİ KABUL ETMEDİ

MV Kathrin'in tartışmalı yolculuğu, Namibya yetkililerinin geminin İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki savaş çabaları için tasarlandığı bildirilen askeri sınıf patlayıcılar taşıdığını keşfetmesiyle başladı. Bu keşfin ardından, Malta, Namibya ve Angola da dahil olmak üzere birçok ülke gemiyi kabul etmeyi reddetti ve gemiyi fiilen deniz belirsizliğinde bıraktı.

İsrail'e 150 ton patlayıcı taşıyan MV Kathrin, İskenderiye limanına yanaştı

Portekiz hükümeti daha sonra geminin Portekiz bayrağını bırakmasını talep etti ve gemiyi Alman bayrağı altında yelken açmaya zorladı.

Bir haftadan fazla radar dışında seyreden MV Kathrin, Arnavutluk'un Porto Romano kentinde görüldü ve daha sonra 28 Ekim'de İskenderiye Limanı'ndaki askeri rıhtımda yeniden belirdi.

ARTIK MISIR'IN SORUMLULUĞUNDA

Geminin, askeri uygulamalarda kullanılan bir madde olan 150.000 kg RDX patlayıcı içeren sekiz konteyner boşalttığı açıklandı. İskenderiye Limanı internet sitesine göre, kargoyu almak Mısır Denizcilik Danışmanlık Ofisi'nin (EMCO) sorumluluğunda.

Malzemenin, İsrail'in en büyük askeri şirketi olan Elbit Systems'ın bir yan kuruluşu olan Israeli Military Industries'e gönderileceği düşünülüyor.

SEVKİYATI ENGELLEMEK İÇİN DAVA AÇILDI

İnsan hakları aktivistleri, geminin Mısır limanına demir atmasıyla Mısır yetkililerini, Soykırım Sözleşmesi ve diğer uluslararası anlaşmaları ihlal ederek, soykırımı kolaylaştırmaktan doğrudan yasal sorumluluk altına sokabileceğini savundu.

Reuters, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, insan hakları avukatlarının, İsrail'e gitmek üzere yola çıkan Alman kargo gemisi MV Kathrin'de bulunan 150 tonluk askeri patlayıcı sevkiyatının engellenmesi için Berlin İdare Mahkemesi'ne acil bir başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Avrupa Hukuk Destek Merkezi (ELSC), davanın Gazze'den üç Filistinli adına açıldığını ve davacının, ağırlıklı olarak RDX patlayıcılarının sevkiyatının, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarında kullanılan mühimmatlarda kullanılabileceği ve İsrail'in şiddetle reddettiği savaş suçlarına katkıda bulunabileceği iddiasıyla açıldığını belirtti.

MISIR ATEŞKES ÖNERİSİNDE BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, Gazze'de karşılıklı esir takasının gerçekleşeceği iki günlük bir ateşkes önermişti.