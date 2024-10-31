İsrailli emekli tümgeneralden itiraf gibi açıklama: Zaferden çok uzağız

7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı'nın ardından önce Gazze Şeridi'nde ardından Orta Doğu'da soykırım yapmaya soyunan İsrail işgal güçleri, son 24 saatte 102 kişiyi daha katletti. Böylece Gazze'de ölü sayısı 43 bin 163'e yükseldi.

Gazze'de sözde Filistin direniş örgütü Hamas'ın tünellerini bir bir yok eden İsrail işgal güçlerinin emekli tümgenerali Brik, ordunun bütün palavralarını İsrail basınına anlattı.

İsrail Ordusunda Şikayet Komitesi Başkanı olarak görev yapan eski Tümgeneral Brik, Maariv gazetesine verdiği ropörtajda,"İsrail ordusunun Gazze'deki tünellerin imhası konusunda yalan söylediğini" ifade etti.

"Tünellerin çoğunun halen Hamas'ın elinde olduğunu ve ordunun gücünün azalmasından dolayı Gazze Şeridi'ni uzun süre kontrol etmekte zorlanacağını" kaydeden Brik, "İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde zafere ulaşmaktan çok uzak." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail işgal güçlerinin yalanlarını anlattı (AP)

"YALANLARDAN İBARET"

Gazze'deki tünellerin yıkılması konusundaki söylemlerin 'yalanlardan' ibaret olduğunu vurgulayan Brik,'başarısız' olarak nitelendirdiği İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin "ordu komutanlığının güvenini kaybettiğini ve gitmesi gerektiğini" belirtti.

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail işgal güçlerinin yalanlarını anlattı (AP)

"İsrail ordusunun yüzde 50'sinin yok edildiğini söylemesinin aksine tünellerin içinde Hamas mensupları varlığını sürdürüyor." diyen Brik, Hamas mensuplarının iki yıl yetecek yiyecek depoladığını iddia etti.

"TOPRAKLARI UZUN SÜRE ELİNDE TUTAMAYACAK"

Brik, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hem Yahudi Gücü Partisi lideri olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hem de Dini Siyonizm Partisi lideri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in tutsağıdır." ifadelerini kullandı.

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail işgal güçlerinin yalanlarını anlattı (AP)

İsrail'in ekonomik ve toplumsal açıdan da çöküş sürecinde olduğunu, uluslararası toplumla sorunları bulunduğunu aktaran Brik, "İsrail'in temel sorunu son yıllarda ordusunun bariz bir şekilde azalması, bu da bu toprakları uzun süre elinde tutamayacağı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.