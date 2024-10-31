Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sözlerine net tepki: Filistin göz bebeğimizdir

Fas Filistin'i Destekleme Cephesi'nin organize ettiği protestoda onlarca Faslı, Fransa'nın Kazablanka Başkonsolosluğunun önünde bir araya geldi.

Güvenlik güçlerinin engelleme çabalarına rağmen protestocular, Macron'un açıklamalarına yönelik tepkilerini dile getirdi.

"EY MACRON... FİLİSTİN GÖZ BEBEĞİMİZDİR"

Protestocular, "Sinvar vasiyet bıraktı. Davadan taviz vermek yok", "Filistin emanettir, (İsrail ile) normalleşme ihanettir" ve "Ey Macron... Filistin göz bebeğimizdir" sloganları atarak Macron'un açıklamalarını kınadıklarını ve Gazze'yle dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fas Meclisinde 29 Ekim'de yaptığı konuşmada Hamas'ı "terörist" ve "barbar" şeklinde nitelendirmişti.