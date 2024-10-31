Bilim insanlarından dikkat çeken çalışma: 400 yıllık vampir kadının yüzü yeniden canlandırıldı

CBS News'in haberine göre Torun'daki Nicolaus Copernicus Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, benzersiz bir çalışma gerçekleştirdi. İsveçli arkeolog Oscar Nilsson ile birlikte çalışan ekip, yerel halkın Zosia adını verdiği ve vampir olduğuna inanılan kadının yüzünü yeniden canlandırmak için DNA'sından faydalandı, 3 boyutlu baskı ve kil kullandı.

Polonya'da 17. yüzyılda bir 'vampir salgını' olduğuna inanılıyor. Efsaneye göre bu salgında vampirler bölge halkına çok sayıda zararlar verdi.

Bu vampirlerden biri olduğuna inanılan Zosia, bölgenin insanları tarafından öldürüldü. Bölge halkının kurtuluş hikayesi olarak ifade edilen anlatıda, Zosias, asma kilitlerle gömüldü. Nilsson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köylülerin açıklanamayan bir talihsizlik yaşamaya başlamasıyla daha fazla önlem almaları gerektiğine karar verdiklerini söyledi ve şöyle devam etti:

"Köylüler mezarını açtılar, asma kilidin artık açık olduğunu gördüler ve büyük bir panikle boynuna keskin bir orak bıçağı koydular."

Polonya'da vampir olduğu düşünülen kadının yüzü 400 yıl sonra yeniden canlandırıldı (Reuters)

"ONU HAYATA DÖNDÜRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Reuters haber ajansına konuşan Nilsson "Gerçekten çok ilginç. Onu gömen bu insanlar, onun ölümden geri dönmesini engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar... Biz de onu hayata döndürmek için elimizden gelen her şeyi yaptık." dedi.

Polonya'da vampir olduğu düşünülen kadının yüzü 400 yıl sonra yeniden canlandırıldı (Reuters)

Nicolaus Copernicus Üniversitesi'nden araştırma ekibine liderlik eden Profesör Dariusz Polinski, orakla yapılan uygulamalara ek olarak, bazen cesetlerin yakıldığını, taşlarla parçalandığını veya başlarının ve bacaklarının kesildiğini belirtti. Daha geçen ay, arkeologlar Polonya'da başı kesilmiş bir 'vampir çocuğun' kalıntılarını bulduklarını duyurdu.

Polinski, 2022'de CBS News'e verdiği bir röportajda, Zosia'nın kalıntılarının keşfinin kendisini konuşamaz hale getirdiğini söyledi.

Polinski, "Böyle bir keşif, özellikle burada Polonya'da, şaşırtıcı, özellikle şimdi - yüzyıllar sonra" şeklinde konuştu.

"KADIN YÜKSEK STATÜYE SAHİPTİ"

Zosia'yı bulan araştırma ekibinde yer alan Magdalena Zagrodzka, kadının kalıntılarında altın veya gümüş iplikle dokunmuş ipek bir başlığın da bulunduğunu söyledi. Zagrodzka, başlığın kadının yüksek sosyal statüsünün kanıtı olduğunu ifade etti.

Nilsson, "Yüzleri yeniden canlandırmaya alışkınım ama bu durumda, ona biraz olsun insanlık onurunu geri kazandırmayı da dört gözle bekliyorum." açıklamasında bulundu.