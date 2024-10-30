Şiddetli yağışlar İspanya’da can aldı!

İspanya'da şiddetli yağışlar etkili oldu. Yağışlar ülkede sele ve can kaybına yol açtı.

ÖLEN KİŞİLER VAR

Ülkenin doğusundaki Valensiya özerk yönetim hükümetinin başkanı Carlos Mazon, sel ve su baskınları sonucu bazı ilçelerde yaşamını yitirenlerin olduğunu söyledi.

"Erişilen bazı noktalarda cansız bedenler bulundu ve başka cesetler bulunmaya devam ediliyor. Ailelere saygımızdan dolayı daha fazla bilgi vermeyeceğiz." diyen Mazon, bölgede şiddetli yağış kaynaklı 1996 yılından bu yana en büyük felaketin meydana geldiğini duyurdu.



7 KİŞİ KAYIP



İspanyol basını, sel ve su baskınları sonucu Valensiya'da bir, Albacete kentinde 6 kişinin kayıp olduğunu yazdı.



METREKAREYE 200 LİTREDEN FAZLA DÜŞTÜ



Metrekareye 200 litreden fazla yağışın düştüğü doğu ve güney bölgelerinde olumsuz hava şartlarının büyük çaplı hasara yol açtığı, tarım alanlarının su altında kaldığı, yüzlerce aracın zarar gördüğü, ağaçların devrildiği, yol ve köprülerin çöktüğü, kara ve demir yolu ulaşımında ciddi aksamaların yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

HAVA KOŞULLARI KRİZE YOL AÇTI



İspanya hükümeti, olumsuz hava şartlarının yol açtığı can ve mal kayıplarından dolayı kriz masasının oluşturulduğunu açıkladı.



BAŞBAKAN SANCHEZ: "GEREKSİZ SEYAHATLERDEN KAÇINALIM"



Başbakan Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından, "Kayıp kişilerle ve şiddetli yağış ve fırtınanın son birkaç saatte yol açtığı hasarla ilgili bilgileri yakından ve endişeyle takip ediyorum. Tüm acil servisler, sivil koruma, askeri acil müdahale ekibi, polis ve sivil muhafızlar bölgede görev yapıyor. Fırtına karşısında çok dikkatli olalım ve gereksiz seyahatlerden kaçınalım." paylaşımında bulundu.

KRALİYET SARAYINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA DA ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:



"Şiddetli yağmur ve fırtınanın Valensiya, Castilla-La Mancha, Murcia, Endülüs ve İspanya'nın diğer bölgelerindeki yıkıcı sonuçlarını büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Kayıp olan vatandaşlarımızın bir an önce bulunarak kurtarılması en içten dileğimiz. Bu afetten etkilenen binlerce insanımızla dayanışma içindeyiz. Tüm acil durum hizmetlerine, itfaiyecilere, yerel polise, silahlı kuvvetlere, ulusal polise ve sivil muhafızlara bu kadar zor koşullarda yaptıkları övgüye değer çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz."