Biden’dan Trump’a sert sözler: Onu hapse atmalıyız

ABD seçimlerine iki haftadan az bir süre kala Başkan Joe Biden, New Hampshire'deki seçim ofisinde Demokratlarla bir araya geldi.

Destekçilerine seslenen Biden, eski ABD başkanını eleştiri yağmuruna tuttu.

Trump'ın demokrasiye 'tehdit' oluşturduğunu ifade eden Biden, "Onu hapse atmalıyız" dedi. İfadelerinin ardından alkışlanan Biden, ağır söylemini düzeltmeye çalışarak "Siyasi olarak dışarıda tutmalıyız. Yapmamız gereken bu." dedi.

"DEMOKRASİMİZ TEHLİKEDE"

Trump'ı ABD Anayasası'nın güvencelerini hiçe saymak istediğini kaydeden Biden, "Trump'ın Demokrat aday Kamala Harris'i yenmesi halinde demokrasimiz tehlikede." dedi.

Trump, 2016 yılında yapılan Başkanlık seçim kampanyası kapsamında yaptığı mitinglerde rakibi Hillary Clinton'a atıfta bulunarak 'hapse atın' ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'IN SÖZCÜSÜNDEN YANIT GECİKMEDİ

Trump'ın kampanya sözcüsü Karoline Leavitt de, "Biden, gerçekleri söyledi. Biden ve Kamala Harris'in planı başından beri rakipleri Trump'ı adil bir şekilde yenemedikleri için siyasi olarak zulmetmekti. Biden ve Kamala demokrasimiz için gerçek bir tehdit. Kamala Harris'i Biden'ın bu utanç verici açıklamalarını kınamaya çağırıyoruz." dedi.