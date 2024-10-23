23 Ekim 2024, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri

Sudan'da çatışmalar şiddetlenerek artıyor! 46 ölü 42 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2024 01:37 Güncelleme: 23.10.2024 01:59
ABONE OL
Sudan’da çatışmalar şiddetlenerek artıyor! 46 ölü 42 yaralı

Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 18 aydan beri devam eden çatışmalarda ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Ülkede yaşanan çatışmalarda son iki gün içerisinde 46 kişi hayatını kaybederken, 42 kişinin de yaralandı.

Sudan'da 18 aydır ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalar sürüyor.

Hartum Eyaleti Sağlık Bakanlığı, Umdurman kentine düzenlenen topçu saldırısı sonucu hastaneye kaldırılan 1 kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini ve 17 sivilin yaralandığını açıkladı.

ÇATIŞMALARDAN ÇOK SAYIDA KİŞİ ETKİLENDİ

Açıklamada, saldırıdan HDK'nin sorumlu olduğu ileri sürüldü. Öte yandan Hartum'un güneyinde aktivistlerden oluşan direniş komiteleri, Mayo Mahallesinde gerçekleşen hava saldırısında 20 sivilin öldüğünü ve 27 kişinin de yaralandığını aktardı.

Ülkenin orta kesimindeki Cezira eyaletindeki Rifaa Şehri Direniş Komiteleri de HDK'nin bölgede dün başlattığı saldırılar sonucunda 25 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, HDK'nin Cezira eyaletinin Rifaa ve Tembul şehirlerine yönelik saldırıların sürdüğü belirtildi.

SUDAN'DAKİ İÇ SAVAŞ

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe
yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi, 17 aydan fazla süredir sürüyor. Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi ise yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Sudanda sel felaketinde ölü sayısı 205e yükseldiSudanda sel felaketinde ölü sayısı 205e yükseldi SUDAN'DA SEL FELAKETİNDE ÖLÜ SAYISI 205'E YÜKSELDİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör