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İsrail Filistin'li 2 kız çocuğunu daha öldürdü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2024 04:49 Güncelleme: 23.10.2024 05:57
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İsrail Filistin’li 2 kız çocuğunu daha öldürdü

Katil İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinin çeşitli bölgelerine saldırı gerçekleştirdi. Meydana gelen saldırılarda Cibaliya kasabasındaki bir ev bombalandı. Saldırı sonucunda 2 Filistinli kız çocuğu hayatını kaybetti.

Katil İsrail ordusu Cibaliya kasabasında Halava ailesinin evini bombaladı.

EŞ ZAMANLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ

İsrail'in saldırısında iki kız çocuğunun öldüğünü belirten görgü tanıkları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelerde büyük patlama sesleri duyulduğunu dile getirdi. Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelere eş zamanlı çok sayıda saldırı düzenlediğini aktardı.

İLAÇ VE GIDA STOKLARI TÜKENDİ

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan El-Avde Hastanesinde, işgalci İsrail'in uyguladığı kuşatma ve yakıtın neredeyse tükenme noktasına gelmesi nedeniyle ilaç ve gıda stokları tamamen tükendi, bu da yaklaşmakta olan bir insani felaketin habercisi olabilir.

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