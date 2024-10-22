Netanyahu’nun ayak oyunları ortaya çıktı!

İşgalci İsrail'de Aksa Tufanı'nın ardından alınan 250 rehinenin akıbeti, Gazze'de başlatılan savaşın plansızlığı, bölgeye yayılan soykırımın ise nerede son bulacağı belirsizliğini koruyor. Sürecin tamamının sorumlusu olarak Benjamin Netanyahu'nun rehineleri geri getireceğine ve Hamas'ı bitireceğine dair verdiği sözlerinin hiçbirini tutmamış olması İsrail'deki bölünmüşlüğü derinleştiriyor.

Bütün başarısızlıklarına rağmen Amerika medyasından başarılı bir lider gibi servis edilen Netanyahu, ABD gazetesi The Wall Street Journal tarafından merceğe alındı. Haberde Netanayhu'nun savaşın başından beri İsrail içerisindeki bölünmelere 'inanılmaz dayanıklılık gücü gösterdiği' ifade edildi.

Öte yandan haberde İsrail'deki derin bölünmüşlüklere atıfta bulunularak "İsrail'deki derin bölünmeler, Gazze'de hala tutulan rehinelerin serbest bırakılmasının nasıl kazanılacağı da dahil olmak üzere , anketler yeni seçimler olması durumunda onun bir hükümet koalisyonu kurmasını zorlaştıracak" denildi.

The Wall Street Journal, Netanyahu'nun ülke içerisindeki ve İsrail meclisi Knesset'teki muhaliflere karşı yaptığı ayak oyunlarını işledi.

İRAN'I SAĞCILARIN DESTEĞİNİ ALMAK İÇİN VURACAK

WSJ'ye göre Hamas liderlerinin şehit edilmesiyle sağcı seçmenler arasında artan desteği, ABD'nin ateşkes anlaşması için diplomatik çaba sarf etmesi ve İsrail'in bu ayın başlarında İran'ın ülkeye yönelik füze saldırılarına nasıl bir yanıt vereceğini değerlendirmesiyle Netanyahu konumunu güçlendirebilir.

Yahudi Halkı Politika Enstitüsü'nde kıdemli üye olan Yaakov Katz. "7 Ekim Aksa Tufanı'ndan sonra siyasi sistemdeki ve Netanyahu'nun kendi partisindeki varsayım, onun bittiği yönündeydi. İsrail'in en büyük güvenlik açığını denetlemekten tercih edilen bir lider olmaya geçmesi, onun siyasi hayatta kalma becerilerinin dikkate değer bir kanıtıdır." dedi.

TEBRİKLERİN ÜSTÜNE YATTI

7 Ekim Aksa Tufanı'ndan sonra, çoğu İsrailli Netanyahu'nun istifa etmesini istedi. Likud milletvekilleri onu görevden almayı tartıştı, ancak güçlü bir rakip ortaya çıkmadı. Hatta uzun zamandır destekçisi olan birçok kişi bile, başbakanın Hamas'a karşı söz verdiği "tam zafer" belirtisi olmadan süren Gazze'deki savaşı ele alış biçiminden memnun değildi.

Katz, "Netanyahu'nun çok akıllıca yaptığı şey, savaşın bitmesine izin vermemek oldu." dedi. Savaş ederken birçok insanın değişim zamanı olmadığına kanaat getirdiğini söyleyen Katz, tesadüfen şehit edilen Yahya Sinvar'ı Netanyahu'nun kendine mal etmesini şöyle ifade etti:

"Bir şeyler yolunda gittiğinde, bunun kendisiyle pek ilgisi olmasa bile, başta olduğu için 'tebrikli krediler'i o kabul etti."

MUHALİF PARTİYİ İKNA ETTİ

Eylül ayının sonlarında Netanyahu, rakiplerini kendi saflarına katma ve parti içindeki muhalifleri bölme yeteneğini gösterdi. Netanyahu, küçük bir merkez sağ partisi Yeni Umutlar Partisi'ni muhalefetten ayrılıp kendi hükümetine katılmaya ikna etti.

Yeni Umut Partisi ile koalisyon artık Knesset'teki 120 sandalyeden 68'ini temsil ediyor, bu da muhalif Ben Gvir'in 6 kişilik Otzma Yehudit partisinin artık hükümeti tek başına deviremeyeceği anlamına geliyor.

'GALLANT'I GÖREVDEN ALACAK' İDDİASI

New York merkezli bir düşünce kuruluşu olan İsrail Politika Forumu üyesi Nimrod Novik, "İsrail sistemi herhangi bir muhalefetin hükümeti devirmesini çok zorlaştırıyor. Bunun gerçekleşmesi için iktidardaki koalisyonun içeriden çatlaması gerekiyor" dedi.

İktidardaki Netanyahu, hükümet içerisinde bir çatlağın oluşmasına izin vermiyor. Son zamanlarda aralarındaki uzlaşmasızlığın sesli konuşmaya başlandığı İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Netanyahu'ya karşı muhalif tutumu nedeniyle görevden alınabilir.

SAAR'IN GÖZÜ GALLANT'IN KOLTUĞUNDA

İbrani medyasının bildirdiğine göre Yeni Umut Partisi'nin lideri Gideon Saar'ın gözü Gallant'ın koltuğunda. Saar, iktidar partisine açıkladığı ve muhalif kanatta kalmamasının karşılığında Savunma Bakanı olmayı hak ettiğine inanıyor.

Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu, Sa'ar'ın hükümete katılmasına şiddetle karşı çıktı, Gallant'ın yerini alacağı yönündeki spekülasyonlar arasında Yeni Umut liderinin evinin önünde protesto gösterileri düzenledi ve Sa'ar'ın geçen baharda ABD tarafından sunulan rehine-ateşkes anlaşması çerçevesine karşı olduğunu belirtti.

"SİYASET SİZİ KUSMAK İSTİYOR"

Muhalefet Lideri Yair Lapid, X hesabından "Gideon Sa'ar'ın iktidar cephesine girişi, siyasetin sizi kusmak isteyeceği türden bir an." dedi.

WSJ'ye konuşan pek çok analiste göre Netanyahu'nun en büyük avantajı ikna edici bir muhalefet liderinin olmaması.

Netanyahu'nun hala kendini gösteremediğini söyleyen İsrailli siyasi danışman ve kamuoyu araştırmacısı Dahlia Scheindlin, "İnsanların İsrail'in hedeflerine ulaşabileceğinden şüphe duymasına, hatta İsrail için alternatif bir gelecek ortaya koyabileceğinden şüphe duymasına rağmen, mevcut savaşta alternatif bir yol öneren gerçek bir muhalefet yok" dedi.