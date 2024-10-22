Macron’dan İsrailli firmalara yasak

Son zamanlarda İsrail'in Orta Doğu'da gerçekleştirdiği katliama karşı tepkileriyle uluslararası gündemde olan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, İsrail'e karşı somut bir adım daha attı.

4-7 Kasım tarihlerinde Paris'te düzenlenecek denizcilik fuarının organizatörü olan Euronaval, geçen hafta yaptığı açıklamada, Fransız hükümetinin kendilerine İsrailli delegasyonların stant veya ekipman sergilemelerine izin verilmediğini söylediğini duyurdu. Kararın fuara katılmak için hazırlık yapan yedi firmayı etkilediği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, sosyal platform X'te yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı'na, Fransa Cumhurbaşkanına karşı İsrailli şirketlerin gelecek ay Paris'te düzenlenecek @SalonEuronaval fuarında ürünlerini sergilemesini engelleme kararına karşı yasal ve diplomatik işlem başlatması talimatını verdim" dedi.

İPTALİNİ TALEP ETTİ

Katz, İsrailli şirketlerin daha önce de askeri fuara katılmasının yasaklandığını hatırlatarak "İsrail şirketlerinin ikinci kez boykot edilmesi veya kabul edilemez koşulların dayatılması, dost ülkeler arasında kabul edilemez, demokratik olmayan önlemlerdir. Cumhurbaşkanı Macron'dan bunları tamamen iptal etmesini talep ediyorum." açıklamasında bulundu.

"İZİN VERMEK TUTARSIZ OLACAKTIR"

Elysee Sarayı'ndan Fransız yetkili, İsrail'in eleştirilerine yanıt olarak yasağın İsrail'i boykot etme girişimi olmadığını dile getirdi. Fransız yetkili, "Fransız diplomasisi Gazze ve Lübnan'da açıkça ateşkes çağrısı yaparken - bölgede tırmanışı durdurmanın ve barış ve istikrarı sağlamanın tek yolu bu - Gazze ve Lübnan'da kullanılan ve sivil nüfusa kabul edilemez zararlar veren silahların herhangi bir şekilde tanıtımına izin vermek tutarsız olacaktır." şeklinde konuştu.

MACRON ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Fransa Cumhurbaşkanı, ekim ayının başlarında İsrail'e silah ambargosu uygulanması çağrısında bulunmasının Kudüs'te öfkeye yol açtığını belirterek bunun Gazze'de ve Paris'in hâlâ büyük nüfuz sahibi olduğu eski bir Fransız kolonisi olan Lübnan'daki çatışmaları sona erdirmenin tek yolu olduğunu söylemişti.

Fransa, Macron'un Gazze'de ateşkes çağrısı yapması üzerine, haziran ayında Paris'te düzenlenen Eurosatory askeri fuarına İsrailli firmaların katılımını yasaklamıştı.