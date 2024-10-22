İşgal güçleri tel tel dökülüyor: 20 askerden çarpıcı itiraf!

İsrail işgal güçleri, Gazze'de bir sonraki planı olmayan bir savaşın peşinden katliam gerçekleştirmeye devam ediyor. İsrail askerlerinin giderek artan bir kısmı, Gazze, Lübnan ve Batı Şeria'daki bölgelerde plansız bir şekilde savaşmaktan yorgun düştü. HaMakom'a takma isimlerle konuşan 20 İsrail askeri birliklerdeki durumu anlattı.

Middle East Eye'ın HaMakom'a dayandırdığı haberine göre İsrailli askerler, dinlenmenin ardından tekrar savaş bölgesine dönmek istemiyor.

İsrail'in Nahal Tugayı'na bağlı askerler, Gazze'de beş hafta savaştıktan sonra dinlenmek üzere evlerine dönüyor. Bu, İsrail'in katliamlarının başladığı ekim 2023'ten bu yana 11 kez gerçekleşti.

ASKERLER ÇEŞİTLİ BAHANELER UYDURDU

Ancak HaMakom'a göre 11. göreve 30 kişilik birlikten sadece 6 asker geldi, diğerleri ise çeşitli bahaneler uydurdu.

İsrail askerleri ne zaman biteceğini bilmedikleri bir savaşa geri dönmek istemiyor (AFP / Getty Images)

Takımdaki askerlerden birinin annesi İnbal, "Ben buna ret ve isyan diyorum. Daha önce temizledikleri aynı binalara geri girmeye devam ediyorlar, sadece binaları tekrar tuzaklanmış halde buluyorlar. Gazze Şeridi'ndeki Zeytun mahallesine üç kez gittiler. Bunun boşuna ve anlamsız olduğunu onlar da biliyor" dedi.

İşgal güçlerinin ordusundan alacakları ibrazlardan korktukları için HaMakom'a isim vermeden konuşan askerler, "Savaşın ne zaman biteceğini bilmemek bizi öldüren şey. Her an ölmek üzere yaşıyoruz ve bunun ne zaman son bulacağı, nasıl ilerleneceği belli değil." şeklinde konuştu.

İsrail askerleri ne zaman biteceğini bilmedikleri bir savaşa geri dönmek istemiyor (AFP / Getty Images)

GÖREVLER YARIM KALDI

İsrail ordusu, geçen yıl ekim ayında başlayan savaşın ardından hayatını kaybeden 750'den fazla askerin isimlerini açıkladı. Bunlardan 350'den fazlası Gazze'deki kara operasyonları sırasında öldürüldü.

Savaşın kuzey cephesinde, Lübnan sınırında düzenlenen saldırılarda ve kara operasyonlarında en az 43 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail askerleri ne zaman biteceğini bilmedikleri bir savaşa geri dönmek istemiyor (AFP / Getty Images)

Bir diğer asker ise HaMakom'a, personel yetersizliği nedeniyle görevlerin 'yarım kaldığını' söyledi.

İsmini vermek istemeyen diğer bir asker "Takımlar boş; ölmeyenler veya fiziksel olarak yaralanmayanlar zihinsel olarak çökmüş durumda. Çok azı savaşmak için geri dönüyor ve onlar da tamamen iyi değil" dedi.