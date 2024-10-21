Arap kamuoyu liderlerini eleştiri yağmuruna tuttu

Eski İsrailli rehine müzakerecisi Gershon Baskin, İsrail tarafından yayımlanan drone görüntülerinin, Yahya Sinvar'a yönelik bölge halkının duygu değişiminde merkezi bir rol oynadığını söyledi.

Baskin, İsrail'in drone görüntülerinin yayınlanmasının yalnızca Filistin halkını değil, bölgenin çoğunu nasıl canlandırabileceğini hesaba katmadığını dile getirdi.

Amerika merkezli The Wall Street Journal'a (WSJ), konuşan analistler, ABD'nin kilit müttefikleri Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır'ın özellikle hassas bir konumda olduğunu ifade etti. Nüfuslarının büyük bir kısmı Filistin davasına sempati duyuyor, hükümetleri ise Hamas'ı bazı noktalarda illegal grup olarak nitelendiriyor.

ÜNİVERSİTE'NİN ELEŞTİRİSİ BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ

Tanınmış ve saygın bir üniversite olan El-Ezher Üniversitesi, Sinvar'ın ölümünün ardından Filistin direnişini öven ve buna dahil olanların 'militan' olarak etiketlenmesini eleştiren güçlü bir açıklama yaptı. Ayrıca İsrail'i destekleyen Arap devletlerini de eleştirdi. Üniversitenin bu eleştirisi sosyal medyada viral oldu ve Arap dünyası tarafından büyük destek gördü.

Katar merkezli bağımsız bir araştırma merkezi olan Çatışma ve İnsani Çalışmalar Merkezi'nde araştırmacı Muin Rabbani, "Sinvar'ın ölüm şekli, bu ülkeleri hassas bir zamanda zor bir duruma sokuyor," dedi.

HİZBULLAH KADAR OLAMADILAR

Rabbani, "Halkın hükümetlerine karşı tutumu, 'Diplomasi yoluyla hiçbir şey başaramadınız, Hizbullah gibi sizden çok daha zayıf hareketler İsrail'e acı veriyor.' şeklinde oldu." diye ekledi.

Rabbani, "Bu ülkelerdeki kamuoyu, liderlerinin etkili bir stratejiye sahip olmadığını ve buna son vermeleri için ABD ve Avrupa'ya güvenmelerini eleştiriyor ve bunun acizlik itirafı olduğunu düşünüyorlar" şeklinde konuştu.

AÇIKLAMA YAPMAKTAN ÇEKİNİYORLAR

İsrail ile diplomatik ilişkilere sahip Mısır ve Ürdün yetkilileri, kamuoyuna karşı bir açıklama yapmaktan kaçındı. Rabbani, WSJ'ye verdiği demeçte "Bu konuya doğrudan bir yanıt vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

Suudi Arabistan ise ülkenin medya kolu üzerindeki etkisini kullanarak Sinvar'ı 'terörist' olarak adlandırdı ve Sinvar'ın ölümünü memnuniyetle karşıladı. Geçtiğimiz günlerde Suudi merkezli MBC medya kuruluşunun Yahya Sinvar için kullandığı ifadeler Irak kamuoyu tarafından tepki çekti ve bir grup Iraklı, MBC'nin Bağdat'taki ofisini bastı.

"İSRAİL'İN ANLATISINI ÇÜRÜTÜYOR"

Eski Filistin Dışişleri Bakanı Nasır Alkidva "Arap dünyasındaki insanlar için Sinvar'ın yer üstünde olması, kaçmaması ve savaşması fark yaratıyor." dedi.

Alkidva, Sinvar'ın İsrail işgal güçlerince öldürülmesinin planlı olmamasına ve istihbarat kullanılmamasına değindi. Alkidva "Nasıl ve nerede öldüğü de İsrail'in Sinvar'ın Gazze halkını terk ettiğine dair anlatısını çürütüyor. Birçok insan İsrail'in bunun büyük bir başarı olduğunu iddia edemeyeceğini düşünüyor çünkü onun öldürülmesi planlı değildi veya istihbarat kullanılarak yapılmadı." şeklinde konuştu.

WSJ'ye göre bölgedeki hükümetleri en çok endişelendiren soru, İsrail'e karşı daha sert bir tavır takınmaları yönünde Filistin yanlısı gösterilerin artması durumunda nasıl tepki verecekleri.

ÜRDÜN 'HUZURSUZLUK ÇIKSIN' İSTEMİYOR

Konuşma ve toplanma kısıtlamaları olan Ürdün, son bir yıldır Filistin yanlısı sık sık yapılan protestolara engel olamıyor. Bu protestolar arasında Hamas bayrakları sallayarak sloganlar atan protestocular dikkat çekiyor. Analistler, Ürdün'ün protestolara yönelik baskının yaratabileceği huzursuzluktan kaçınmaya çalıştığını söylüyor.

HER TÜRLÜ PROTESTO YASAK

Her türlü protestoyu etkili bir şekilde yasaklayan Suudi Arabistan, geçtiğimiz yıl Filistin bayrakları taşıyarak Filistin davası için gösteri yapan insanları tutukladı. İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini isteyen krallık, Filistinlilere verilen desteğin siyasi huzursuzluğa yol açabileceğinden endişe ediyor.

KAHİRE'NİN KORKUSU HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ

WSJ'ye konuşan Mısırlı yetkililer, İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan ve aynı zamanda otoriter bir devlet olan Mısır'ın, son aylarda Filistinlilere destek protestoları düzenleyen en az 120 kişiyi tutukladığını, küçük protestoların kısa sürede Kahire'de hükümet değişikliği çağrısı yapan bir harekete dönüşebileceğinden endişe ettiğini söyledi.