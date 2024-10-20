Ürdün Dışişleri Bakanı’ndan İsrail’e tepki: İnsanlığın hoş görmemesi gereken bir savaş suçudur

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösterdi.

Safedi, X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in yaklaşık 2 haftadır Gazze'nin kuzeyinde sürdürdüğü soykırıma işaret etti.



Gazze'nin kuzeyindeki halkın bu saldırılar nedeniyle yaşadığı dehşetin insanlık dışı olduğunu kaydeden Safedi, "Bu mutlak bir kötülük ve insanlığın hoş görmemesi gereken bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.



Safedi, bu saldırıların derhal durması gerektiğini ve İsrail'e de silah ambargosu ve yaptırım uygulanması gerektiğini kaydetti.



İsrail'in, yüzbinlerce Filistinliyi aç bıraktığına, yerleşim yerlerini yerle bir ettiğine, çadırlardaki çocukları yaktığına, hastaneleri yıktığına, halkı göçe zorlamak için dehşet saçtığına işaret eden Safedi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile uluslararası toplumun, bu vahşi saldırıların sürmesine bir dakika bile izin vermemesi gerektiğini vurguladı.



Bu katliamın durdurulamamasının uluslararası toplum için bir utanç teşkil ettiğini belirten Safedi, "İsrail hükümeti, insanlık dışı savaş suçlarını sürdürüyor çünkü dünya buna izin veriyor." ifadesini kullandı.



İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı.



Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.