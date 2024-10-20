Siyonistler Mescid-i Aksa’yı bastı

İşgalci İsrail güçleri tarafından desteklenen Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri son bulmuyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren yüzlerce Yahudi yerleşimci Sukot Bayramı'nı kutlamak üzere Kudüs'e akın etti.

ŞOFAR ÇALDILAR

Yahudiler Ağlama Duvarı olarak adlandırdıkları Burak Duvarı önünde toplanırken yüzlerce Yahudi, İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa avluları içerisine girdi.

Bölgede dini ritüeller gerçekleştiren, yere kapanarak secde eden Yahudiler aynı zamanda şofar adı verilen borular çaldı.

Roş Aşana'da genellikle koç boynuzundan yapılan antik bir müzik aleti olan şofar üfleyen Yahudiler (Europian Photopress Agency)

BİN 390 YERLEŞİMCİ KATILDI

Baskınlara katılan fanatik İsraillilere, çeşitli dini anlatılarda bulunmak üzere hahamlar eşlik ederken baskına dini kıyafetler giyerek katılan İsrailliler kaydedildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada baskınlara 1390 fanatik İsraillinin katıldığı bildirildi.

Fanatik Siyonistler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (AA)

Yahudi yerleşimciler cuma ve cumartesi haricinde her gün Mescid-i Aksa'ya girebiliyor. Cuma günleri cuma namazları sebebiyle buna izin verilmezken cumartesi günü ise Yahudilerin tatil günü olan "şabat" olduğundan baskınlara ara veriliyor.

SUKOT BAYRAMI NEDİR?

Üç büyük bayramlarının (Pesah, Şavuot, Sukot) sonuncusu Sukot (Çardaklar) Bayramı, Hazreti Musa ile beraber Mısır'dan çıkan İsrailoğulları'nın çölde bulabildikleri dallar ve yapraklardan yaptıkları çardaklarda yaşamalarının anısına, Sukot (çardaklar, çadırlar) adıyla anılıyor.

Siynoistler Sukot Bayramı'nı bahane ederek Mescid'i Aksa'ya baskın düzenledi (AA)

Yahudi inancına göre, Sukot bayramı, İsrailoğulları'nın çölde geçici barınaklarda yaşayarak dolaştığı kırk yılı temsil ediyor. İbranice "Suka" kelimesinin çoğulu Sukot, 'çardaklar' anlamına geliyor ve "geçici barınaklara" gönderme yapmak için kullanılıyor.

Siynoistler Sukot Bayramı'nı bahane ederek Mescid'i Aksa'ya baskın düzenledi (AA)

İbrani takviminin Tişri ayının 15'inde başlayan Sukot bayramı boyunca, yemek, okuma, misafir ağırlama ve uyuma gibi evde yapılan hemen hemen her şey, bu bayram için özel olarak evlerin damlarında ya da bahçelerinde hazırlanan çardaklarda gerçekleştiriliyor.

Siynoistler Sukot Bayramı'nı bahane ederek Mescid'i Aksa'ya baskın düzenledi (AA)

Yahudiler Sukot'u ayrıca, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın güney batısında yer alan Burak (Ağlama) Duvarı'nın önünde, etrog (turunçgillerden bir meyve) ve lulav (hurma ağacı dalı) bitkileriyle Tevrat'tan dualar eşliğinde ayin yaparak kutluyor.

Siynoistler Sukot Bayramı'nı bahane ederek Mescid'i Aksa'ya baskın düzenledi (AA)