Hamas’ın yeni lideri kim olacak? İngiliz basınından çarpıcı iddia

BBC'ye konuşan iki Hamas yetkilisi, perşembe günü şehit edildiği doğrulanan grubun lideri Yahya Sinvar'ın halefini seçmek için yapılan görüşmelerin çok yakında başlayacağını bildirdi.

Halil el-Hayye

EN GÜÇLÜ ADAY HALIL EL-HAYYE

Yetkililer, Sinvar'ın yardımcısı ve grubun Gazze dışındaki en üst düzey yetkilisi olan Halil el-Hayye'nin güçlü bir aday olarak görüldüğünü aktardı.

Katar'da bulunan El-Hayye, şu anda Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde grubun heyetine başkanlık ediyor ve Gazze'deki durum hakkında derin bilgi, bağlantı ve anlayışa sahip.