Hamas'ın yeni lideri kim olacak? İngiliz basınından çarpıcı iddia
Terör devleti İsrail'in saldırısında şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın yerine kimin geleceği merak konusu olmuştu. İngiliz basınında yer alan habere göre, yeni liderin Halil el-Hayye olacağı iddiaları ortaya atıldı.
BBC'ye konuşan iki Hamas yetkilisi, perşembe günü şehit edildiği doğrulanan grubun lideri Yahya Sinvar'ın halefini seçmek için yapılan görüşmelerin çok yakında başlayacağını bildirdi.
EN GÜÇLÜ ADAY HALIL EL-HAYYE
Yetkililer, Sinvar'ın yardımcısı ve grubun Gazze dışındaki en üst düzey yetkilisi olan Halil el-Hayye'nin güçlü bir aday olarak görüldüğünü aktardı.
Katar'da bulunan El-Hayye, şu anda Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde grubun heyetine başkanlık ediyor ve Gazze'deki durum hakkında derin bilgi, bağlantı ve anlayışa sahip.