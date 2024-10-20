Scholz ve Erdoğan görüşmesi Alman basınında!

Almanya Şansöylesi Olaf Scholz, geçtiğimiz cumartesi 3 yıllık görev süresince Türkiye'ye ikinci ziyaretini gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Scholz, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde ağırlandı. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulün ardından yapılan basın toplantısında, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım, Eurofighter sevkiyatı ve ikili iş birlikleri öncelikli başlıklar arasında yer alırken, Alman basını Olaf Scholz'un Türkiye ile buzları eritmek istediğini yazdı.

"TÜRKİYE'NİN BAŞ DÜŞMANI YUNANİSTAN'I KORKUTTU"

Almanya'nın prestijli günlük gazetelerinden FrankFurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Scholz'un ziyaretini, 'Almanya'nın Türkiye politikasındaki U dönüşü' başlığı üzerinden değerlendirdi. Şansölye Scholz'un, Ankara'ya daha fazla silah sevkiyatı sözü verdiği yazılan haberde, Scholz'un Başkan Erdoğan'la birlikte basın karşısına çıktığında, sanki geçmişteki soğuk ilişki hiç yaşanmamış gibi davrandığını belirtti.

Başkan Erdoğan'ın Şansöyle Olaf Scholz'u kabulü Alman basınında böyle yer buldu

Haberde Türkiye'nin alacağı Eurofighter'lar için "Alman Hükümeti, Ankara'ya silah tedarikine yönelik yeni açıklığıyla, baş düşmanı Türkiye ile silahlanma yarışında geride kalmaktan endişelenen Yunanistan'ı korkuttu. Belki de bu yüzden Scholz, Atina ile Ankara arasındaki ilişkilerin son zamanlarda belirgin bir şekilde gevşemesine övgüde bulundu." denildi.

"BERLİN'İN BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ"

Son zamanlarda Türkiye ile Almanya'nın ilişkilerindeki sürtüşmelerin olduğuna fakat Başkan Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna savaşındaki rolüyle birlikte Berlin'in bakış açısının değiştiği şöyle ifade edildi:

"Ancak Rusya'nın Ukrayna'daki saldırı Savaşı, Berlin'in NATO müttefiki Türkiye'ye bakış açısını değiştirdi, özellikle de Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olası bir Başkanlığı bağlamında."

"SİLAH İHRACATINA ENGEL OLMAYACAK"

Almanya'nın en etkili haftalık haber dergilerinden biri olan Der Spiegel, Berlin ve Ankara'nın yaptığı ortak basın toplantısını "Gazze savaşıyla ilgili anlaşmazlık, silah ihracatı konusunda anlaşma" başlığı üzerinden gördü.

Başkan Erdoğan'ın Şansöyle Olaf Scholz'u kabulü Alman basınında böyle yer buldu

Başkan Erdoğan'ın basın toplantısında İsrail'in işlediği soykırıma değinmesinin Almanya'nın Orta Doğu politikalarıyla ters düştüğü kaydedilen haberde bu tür farklılıkların Almanya'nın silah ihracatı üzerinde hiçbir etkisinin olmadığının altı çizildi. Haberde konuya ilişkin "Şansölye Olaf Scholz, Türkiye'ye silah ihracatını savundu ve aynı zamanda Eurofighter savaş uçaklarının olası teslimatında da ilerleme kaydedileceğini belirtti." denildi.

"GÖÇ KONUSU ERDOĞAN'A BAĞLI"

Almanya'da haftalık yayınlanan Die Zeit, görşme ve basın toplantısı için "Türkiye ile ilişkilerde dönüm noktası" dedi. Olaf Scholz'un Başbakanlık görevinden bu yana Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek için ilk kez bu kadar hevesli olduğu ifade edilen haberde "İstanbul'da Olaf Scholz, Türkiye ile son zamanlarda donmuş ilişkileri eritiyor. Elbette bu iyi bir değişiklik. Çünkü göç konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı." denildi.

Başkan Erdoğan'ın Şansöyle Olaf Scholz'u kabulü Alman basınında böyle yer buldu

Haberde, Orta Doğu'daki İsrail'in başlatmış olduğu savaştan dolayı yeni bir göç krizinin Avrupa'yı vurup vurmayacağı ile hali hazırda Avrupa'da bulunan göçmenlerin sınır dışı edilmesi merceğe alındı. Almanya'nın ülkesindeki Suriye ve Afganistan kökenli göçmenleri sınır dışı etmek için Türkye'nin yardımına ihtiyacı olduğuna değinildi.

"DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİ" VURGUSU YAPILDI

Almanya'nın önde gelen kamu yayınlarında ZDF, "Scholz ve Erdoğan daha fazla işbirliği istiyor" dedi. Berlin ve Ankara'nın Orta Doğu'da İsrail'in yürüttüğü savaş dışında hemfikir olduğu vurgulanan haberde Türkiye'nin alacağı Eurofighter'lar ön plana çıkarıldı ve şöyle denildi:

Başkan Erdoğan'ın Şansöyle Olaf Scholz'u kabulü Alman basınında böyle yer buldu

"Şansölye'nin üç yıllık görev süresi boyunca Türkiye'ye yaptığı ikinci ziyaretten kısa bir süre önce, federal hükümetin Türkiye'ye daha büyük ölçekte silah ihracatına bir kez daha onay verdiği öğrenildi. Bu yıl 13 Ekim itibarıyla 103 milyon değerinde 69 ruhsat verilmiş durumda. Bunlar arasında 840.000 avro değerindeki savaş silahları da vardı."

Ayrıca haberde "Alman-Türk hükümetleri istişareleri yeniden canlandırılacak" ifadeleri yer aldı.

"ORTA DOĞU KONUSUNDA AÇIK BİR ÇATIŞMA"

Almanya'nın en büyük günlük gazetelerinden Süddeutsche Zeitung, Scholz ve Başkan Erdoğan'ın birbiriyle yakınlaştığını yazdı. Haberde Şansölye Olaf Scholz'un, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından, NATO ortağı Türkiye'nin Alman silahları almasının 'doğal' olduğu ve hatta Eurofighter savaş uçaklarının teslimatına açık olduğunu söylemesi hatırlatıldı. Diğer taraftan "Ancak ikili arasında Orta Doğu konusunda açık bir çatışma yaşandı." denildi.

Başkan Erdoğan'ın Şansöyle Olaf Scholz'u kabulü Alman basınında böyle yer buldu