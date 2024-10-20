ABD istihbaratının gizli belgeleri sızdırıldı

İran'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği, Fettah füzelerinin kullanıldığı saldırının ardından İsrail'in yapacağı misilleme beklenirken, ABD istihbaratından saldırıya ilişkin gizli belgeler sızdırıldı. Sızdırılan belgelere göre işgalci İsrail çok sayıda nükleer silaha sahip.

15 ve 16 Ekim tarihli belgeler ilk kez Telegram üzerinden "Middle East Spectator" adlı bir hesap tarafından paylaşıldı ve sosyal mecralarda dolaşıma girdi.

Son derece gizli olarak işaretlenmiş belgeler, yalnızca ABD ve onun "Beş Göz" müttefikleri olan Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık tarafından görülebileceğini belirten işaretler taşıyor.

ABD istihbaratına ait İsrail'in İran'a misilleme saldırısını içeren gizli belgeler sızdırıldı

CNN'nin haberine göre sızdırılan belgeler, İsrail'in İran'a karşı yapacağı saldırı için hazırlıkları gösteriyor. Ulusal Jeo-Uzamsal İstihbarat Ajansı tarafından derlendiği söylenen belgelerden biri mühimmat ikmali gibi stratejilerini detaylı olarak anlatıyor.

SALDIRI ÖNCESİ BÜYÜK TATBİKAT

Belgeler, ekim 2024 ortasında yapılması planlanan İran'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin gizli İHA operasyonlarına, havadan fırlatılan balistik füzelere (ALBM) odaklanıyor.

Belgeler ayrıca, ABD istihbaratına göre İsrail Hava Kuvvetleri'nin, keşif uçaklarının ve muhtemelen savaş uçaklarının da katıldığı büyük bir tatbikat gerçekleştirdiğini gösteriyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD'li bir yetkili, soruşturmanın iddia edilen Pentagon belgesine kimin erişebildiğinin araştırıldığını söyledi. Böyle bir sızıntı, Pentagon ve ABD istihbarat teşkilatlarının yanı sıra FBI tarafından otomatik olarak soruşturulacak.

"İSRAİL'İN NÜKLEER SİLAHLARI VAR"

1 Ekim'de İran'ın füze saldırısına yanıt olarak İran'a saldırmaya hazırlanan İsraillileri şoke etti. Belgelerden biri ayrıca İsrail'in her zaman kamuoyuna açıklamaktan kaçındığı bir bilgiyi de öne sürüyor: Ülkenin nükleer silahları olduğu.

Belgede, ABD'nin İsrail'in İran'a karşı nükleer silah kullanmayı planladığına dair herhangi bir belirti görmediği belirtiliyor.

ABD istihbaratına ait İsrail'in İran'a misilleme saldırısını içeren gizli belgeler sızdırıldı

"CİDDİ BİR İHLAL"

Eski Ortadoğu Savunma Bakan Yardımcısı ve emekli CIA görevlisi Mick Mulroy, CNN'e verdiği demeçte "İsrail'in 1 Ekim'deki İran saldırısına yanıt olarak hazırladığı taktik planların sızdırıldığı doğruysa, bu ciddi bir ihlaldir" dedi.

Mulroy, "ABD ile İsrail arasındaki gelecekteki koordinasyonun da sorgulanabileceğini" ekledi. Mulroy, "Güven, ilişkinin temel bir bileşenidir ve bunun nasıl sızdırıldığına bağlı olarak bu güven aşınabilir." şeklinde konuştu.

Başka bir ABD yetkilisi ise "Bu iki belge kötü ama korkunç değil. Endişemiz daha fazla belgenin sızdırılıp sızdırılmadığı." dedi.

Belgelerin nasıl kamuoyuna açıklandığı veya hacklenip hacklenmediği veya kasıtlı olarak sızdırılıp sızdırılmadığı ise henüz bilinmiyor.

DAHA ÖNCE DE BELGELER SIZDIRILDI

ABD istihbarat teşkilatları Ağustos ayında İran'ın Donald Trump'ın kampanyasına ait belgeleri hacklediğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıl ABD istihbarat verilerinde yaşanan büyük sızıntı, 21 yaşındaki bir Hava Ulusal Muhafız askerinin sosyal medya platformu Discord'da son derece gizli bilgileri yayınlamasının ardından, ABD'nin Güney Kore ve Ukrayna da dahil olmak üzere müttefikleri ve ortaklarıyla ilişkilerini de germişti.