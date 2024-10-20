İsrail’in etnik temizlikte yeni hedefi ’Generaller Planı’

Soykırımcı İsrail ordusu bir yılı aşkın süredir katliam yaptığı Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırmaya devam ediyor.

MÜLTECİ KAMPLARI VURULUYOR

Katil İsrail ordusunun iki haftadır kuşatma altında tuttuğu ve yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyine büyük bir felaket yaşanıyor. İsrail ordusu, 15 gündür sağlık sistemini çökerttiği, iletişim hatlarını ve interneti keserek insani felakete neden olduğu Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor. Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen hava saldırılarında 21'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 33 Filistinli öldü, 85 kişi de yaralandı. Enkaz altında hâlâ çok sayıda kişi olduğu tahmin edildiğinden ölü sayısının 50'yi bulmasından endişe ediliyor.

HASTANELER DE HEDEFTE

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde ve Endonezya hastanelerini bombaladı. Endonezya Hastanesi'nin bazı duvarları yıkıldı. Jeneratörler devre dışı kaldı Hastanede aşırı bir korku ve endişe hakim. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun elektriğini keserek etrafını kuşattığı Endonezya Hastanesi'nde sağlığı elektriğe bağlı 40 hasta ve yaralının hayatının tehdit altında olduğunu belirtti. Askerlerin sağlık ekiplerini de tehdit ettiği hastanenin çevresinde hareket eden herkesi hedef aldığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarında son 15 günde çoğunluğu çocuk ve kadın 400'den fazla Filistinlinin öldüğünü, yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, İsrail ordusunun bombalaması sonucu evlerinin enkazı altında kalan onlarca yaralıdan imdat çağrıları aldığı, ancak ordunun reddetmesi nedeniyle ekiplerin onlara yanıt veremediği ifade edildi. İsrail, bölgeye yardım girişini engelliyor. Çok sayıda sivilin açlık ve susuzluktan öldüğü kaydedildi.

İsrail, Gazze'nin sahil bölgesine saldırı düzenledi (AA)

'AÇ BIRAK TESLİM AL YOK ET'

İsrail ordusu, Hamas'ın yenilgiye uğratılması için "Eiland Planı" olarak da bilinen "Generallerin Planı"na başvuruyor. Plan, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insanların etnik olarak temizlenmesini ve ardından insani yardım malzemelerinin girişinin durdurulması da dahil olmak üzere bölgenin kuşatılarak Filistinli savaşçılarla birlikte geriye kalanların açlıktan ölmesini içeriyor.

BM OKULU VURULDU

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı Ebu Hüseyin Okulu'nu bombaladı. Ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. BM'ye bağlı Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı "Esma" okulunu bombaladılar. 7 kişi öldü. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin 42 bin 519'a, yaralananların ise 99 bin 637'ye çıktığı kaydedildi.