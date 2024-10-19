Soykırımcı israil Gazze’de saldırılara devam ediyor! 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in soykırımı devam ediyor.

İsrail ordusuna ait İHA, Gazze'nin kuzeyinde sokakta yürüyen bir çocuğu gerçek mermilerle hedef aldı.

HAYATINI KAYBETTİ



Bir vatandaşın evinden çektiği ve sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, vatandaşların çocuğa yardım etmek için toplandıkları sırada İHA'dan ikinci bir saldırı daha yapılması yer alıyor. Saldırıda çocuk hayatını kaybederken, yardıma gelenlerden de yaralananlar oluyor.