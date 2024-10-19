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Soykırımcı israil Gazze'de saldırılara devam ediyor! 1 kişi hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.10.2024 05:51 Güncelleme: 19.10.2024 06:01
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Soykırımcı israil Gazze’de saldırılara devam ediyor! 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail Gazze'nin kuzeyine bir çocuğu insanız hava aracı (İHA) saldırları düzenledi. Saldırıda yolda yürüyen bir çocuk hayatını kaybetti. İHA'nın saldırısında, yardımcı olmaya çalışanlara da ikinci bir saldırı düzenlendi ve birçok kişi yaralandı.

İsrail'in soykırımı devam ediyor.

İsrail ordusuna ait İHA, Gazze'nin kuzeyinde sokakta yürüyen bir çocuğu gerçek mermilerle hedef aldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bir vatandaşın evinden çektiği ve sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, vatandaşların çocuğa yardım etmek için toplandıkları sırada İHA'dan ikinci bir saldırı daha yapılması yer alıyor. Saldırıda çocuk hayatını kaybederken, yardıma gelenlerden de yaralananlar oluyor.

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