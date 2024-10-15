Terör devletine mühimmat şoku: Amerika’dan soykırım mesaisi

İngiltere merkezli Financial Times, (FT) eski İsrailli askeri yetkililerle birlikte terör devleti İsrail'in askeri teçhizatını değerlendirdi. Haberde İsrail'in hava savunma sistemlerini güçlendirirken, füze savunma sistemlerinde giderek artan bir kıtlıkla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

AMERİKA'DAN İSRAİL'E SOYKIRIM MEASAİSİ

Haberde ABD'nin İsrail'in savunma sanayi kalkanındaki boşlukları kapatmak için mekik dokuduğu vurgulanırken, pazar günü, İsrail'in İran'a yönelik beklenen ve bölgesel tansiyonu daha da artırma riski taşıyan misilleme saldırısı öncesinde, Amerikan Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (Thaad) füze bataryasının İsrail'e konuşlandırılacağı belirtildi.

"İSRAİL HAVA SAVUNMASI ZORLANACAK"

ABD'nin Ortadoğu'dan sorumlu eski üst düzey savunma yetkilisi Dana Stroul, FT'ye yaptığı açıklamada "İsrail'in mühimmat sorunu ciddi" dedi. Stroul sözlerine şöyle devam etti:

"İran İsrail'in yapacağı saldırıya büyük bir hava saldırısıyla karşılık verirse ve Hizbullah da İran'a katılırsa İsrail hava savunmaları zorlanacaktır. ABD, Ukrayna ve İsrail'e aynı hızda silah tedarik etmeye devam edemez. Bir dönüm noktasına ulaşmak üzereyiz."

İSRAİL'İN STOKLARI TÜKENİYOR MU?

Balistik füzeleri düşürmek için kullanılan Arrow füze savunma sistemlerini üreten devlet şirketi Israel Aerospace Industries'in CEO'su Boaz Levy, üretim hatlarının çalışmaya devam edebilmesi için üçlü vardiya çalıştığını söyledi. Levy "Stokları yenilememiz gerektiği bir sır değil" dedi.



Ancak işgalci İsrail, 1 Ekim'de ateşlenen 180'den fazla balistik füzeden oluşan ikinci bir İran saldırısını savuşturmada başarısız oldu. İstihbarat analistlerine göre, onlarca füze İsrail'in Nevatim hava üssüne isabet ederken, bir füze İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahından 700 metre uzakta patladı.

"HİZBULLAH'IN KAPASİTESİNİ BİLMİYORUZ"

İsrail Savunma Kuvvetleri'nde strateji şefi ve eski İsrailli tuğgeneral Assaf Orion "Hizbullah'ın henüz tam kapasitesini bilmiyoruz. Savaş öncesi tahmin ettiğimiz fırlatma kapasitesinin sadece onda biri kadar ateş ediyor" dedi.

İsrail Savunma Bakanlığı'nda eski bir araştırmacı olan Ehud Eilam konuya ilişkin "İsrail'in önleyicilerinin tükenmesi ve bunların nasıl konuşlandırılacağına öncelik vermesi an meselesi" açıklamasında bulundu.

FT'nin analizinde İsrail'i haftalardır komutanlarına ve cephaneliğine yönelik saldırılarına rağmen Hizbullah'ın, İsrail'in en az 60 kilometre içlerine kadar vurabildiğine dikkat çekildi.

Geçtiğimiz pazar günü Hizbullah'a ait bir insansız hava aracı ülkenin merkezindeki bir askeri üste dört İsrail askerini öldürmüştü.