İsrail’in teknoloji endüstrisi savaşa dayanabilecek mi?

Ünlü İngiliz dergisi The Economist, yaptığı haberinde işgalci İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı geniş çaplı savaşa teknoloji endüstrisinin dayanıp dayanamayacağını değerlendirdi.

Terör devleti İsrail'in Araştırma Geliştirme çalışmalarına büyük bütçeler ayırdığı kaydedilen haberde, geçtiğimiz yıl hem yurtiçinde hem de yurtdışında artan savunma harcamalarının, birçok İsrailli teknoloji firmasının dayanıklılığına dair bir sonuç ortaya koyduğu belirtildi.

ŞİRKETLER SEKTÖR DEĞİŞTİRDİ

İlk ürünlerini ses ve görüntü iletişimi üzerine veren Elsight markasının örnek verildiği haberde, son yıllarda şirketin, üretimini savunma sanayine çektiği ifade edildi.Diğer şirketlerin de bu şekilde sektör değişikliğine ve savunma odaklı ürünler ürettiğine vurgu yapıldı.

Bununla birlikte sektör değişikliği ve savaşın getirdiği maliyetlerle sadece şirketlerin değil, müşterilerin de savaştan doğrudan etkilendiği bildirildi.

ŞİRKETLER DARALMAYA GİDİYOR

Şirketlerin daralmaya gittiği ve kemer sıkma politikaları uyguladığına dair ise İsrail merkezli One Zero şirketi örnek verildi ve şöyle denildi:

"İsrailli bir fintech şirketi olan One Zero, İtalya'da dijital bir banka kurmak için İtalyan finansal hizmetler grubu olan Generali ile yaptığı anlaşmayı askıya aldı, ardından çalışanlarının yüzde 6'sını işten çıkaracağını duyurdu."

Habere göre One Zero'nun patronu Gal Bar Dea, çalışanlarına yaptığı açıklamada 'savaşın etrafındaki belirsizliği'ni sebep gösterdiği belirtildi.

GOOGLE VE VERILY FAALİYETLERİNİ SONLANDIRACAK

The Economist'in haberine göre gıda teknolojisi alanında faaliyet gösteren İsrail merkezli Alep Farms, çalışanlarının üçte birini işten çıkardı.

Yapılan analizde daha iyi performans gösteren şirketlerin patronları, savaşın moral ve üretkenliği baltaladığını belirtti ve şöyle denildi:

"Dahası, bir bulut depolama şirketi olan Dropbox ve Google'ın sahip olduğu bir biyoteknoloji firması olan Verily gibi yabancı teknoloji firmaları İsrail'deki faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu."

"DAHA GENİŞ EKONOMİK SORUNLARA YOL AÇACAK"

Bunun daha geniş ekonomik bir soruna yol açacağı ifade edilen analizde hükümetin vergi gelirinin yaklaşık dörtte birinin teknoloji şirketlerinden ve çalışanlarından geldiği vurgusu yapıldı.

MOODY'S İSRAİL'İN NOTUNU İKİ KADEME DÜŞÜRDÜ

Analizde, eylül ayının sonunda bir derecelendirme kuruluşu olan Moody's'in, İsrail'in devlet tahvillerinin notunu iki kademe düşürerek "yüksek teknoloji sektörünün büyümeye devam etme kapasitesi etrafındaki ciddi belirsizliğe" işaret edildi. Son olarak analizde "Savaş ne kadar uzun sürerse, hasar o kadar kötü olacaktır" notu düşüldü.

İSRAİL KATLİAMLARINA DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı soykırımda 43 bine yakın kişi hayatını kaybederken 90 bin 589 kişi yaralandı. 8 binin üzerinde kişinin ise kayıp olduğu tahmin ediliyor.

8 Ekim 2023'te sözde sınırlı kara harekatı başlattığı Lübnan'da ölenlerin sayısı 2 bin 306'ya, yaralananların sayısı da 10 bin 698'e yükseldi.