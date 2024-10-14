Mısır'da korkunç kaza | Yolcu otobüsü devrildi! 7 ölü 25 yaralı
Mısır'ın doğusundaki Süveyş vilayetinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Kazada 7 kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Süveyş'in Ayn es-Suhna bölgesinde bir yolcu otobüsünün devrildiği belirtildi.
7ÖLÜ 25 YARALI
Kazada, ilk belirlemelere göre, 7 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 25 kişinin Süveyş Tıp Merkezine nakledildiği aktarıldı.
Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar'ın yardımcısı Muhammed et-Tayyib'i kazayla ilgili gelişmeleri takip etmesi için görevlendirdiği kaydedildi.