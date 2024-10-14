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Mısır'da korkunç kaza | Yolcu otobüsü devrildi! 7 ölü 25 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2024 23:22
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Mısır’da korkunç kaza | Yolcu otobüsü devrildi! 7 ölü 25 yaralı

Mısır'ın doğusundaki Süveyş vilayetinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Kazada 7 kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Süveyş'in Ayn es-Suhna bölgesinde bir yolcu otobüsünün devrildiği belirtildi.

7ÖLÜ 25 YARALI

Kazada, ilk belirlemelere göre, 7 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 25 kişinin Süveyş Tıp Merkezine nakledildiği aktarıldı.

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar'ın yardımcısı Muhammed et-Tayyib'i kazayla ilgili gelişmeleri takip etmesi için görevlendirdiği kaydedildi.

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