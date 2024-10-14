Gazze'deki katliamın ortağı ABD'den İsrail'e sözde tepki! Hamas'a "canlı kalkan" suçlaması
İşgal ordusu soykırım saldırlarını hız kesmeden sürdürdüğü Gazze'de dün gece yeni bir katliam düzenledi. Yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara düzenlenen bombardımana ilişkin ABD'den yapılan açıklamada "son derece rahatsız edici" denildi. Beyaz Saray'ın açıklamasında "Hamas'ın sivil insanları kalkan olarak kullanma girişimine rağmen" denilerek İsrail'in çadırlara yaptığı saldırı sonucu yaşananların "korkunç" olduğu ifade edildi.
Soykırımcı İsrail son 1 yılda Gazze'de on binlerce masumu hedef alarak katliam yaptı. İnsanlık dışı saldırılarını sürdüren işgal ordusu en son dün gece Gazze'de yerinden edilen sivillerin sığındığı noktayı hedef alarak saldırı düzenledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), İsrail'in, dün gece Gazze'de bir hastanenin bahçesindeki, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamasının "son derece rahatsız edici" olduğunu belirtti.
"ENDİŞELERİMİZİ İSRAİL'E İLETTİK"
Bir NSC yetkilisinin, saldırıya ilişkin sorusuna verdiği yazılı cevapta, "İsrail hava saldırısının ardından, yerinden edilmiş sivillerin diri diri yandığı görüntüler ve videolar son derece rahatsız edici. Endişelerimizi İsrail hükümetine açıkça ilettik." ifadelerine yer verildi.
HAMAS'I "CANLI KALKAN" KULLANMAKLA SUÇLADILAR
Açıklamada, "İsrail'in sivil kayıpları önlemek için daha fazlasını yapma sorumluluğu" olduğu vurgulandı.
NSC açıklamasının devamında, "Hamas'ın sivil insanları kalkan olarak kullanma girişimine rağmen" İsrail'in çadırlara yaptığı saldırı sonucu yaşananların "korkunç" olduğu kaydedildi.
İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRISI
İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara saldırı düzenlemiş, saldırıda biri çocuk ve biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralanmıştı.