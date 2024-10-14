Amerikalılar İsrail’e gönderilen milyarlarca dolara tepki gösterdi

Devam eden yoğun kasırga mevsiminden etkilenen Amerikalılar, bu hafta fırtına mağdurlarına yeteri kadar ilgi gösterilmemesinden duydukları hayal kırıklığını dile getirirken ABD hükümetinin Orta Doğu'da İsrail'in artan savaşlarına yaptığı harcamalara tepki yağdı.

Eylül ayının sonlarına doğru ülkenin güney kıyılarını vuran Helene Kasırgası'nda 230'dan fazla kişi ölürken, 11 Ekim'de gerçekleşen Milton Kasırgası'nın vurduğu Florida eyaletinde 16 kişi yaşamını yitirdi. Yaşanan felaketlerde milyonlarca kişinin evi ve iş yeri doğrudan etkilendi.

Ülke kasırga haberleriyle çalkalanırken, birçok Amerikalı Biden yönetiminin İsrail'in yurt dışındaki operasyonlarına odaklanmaya devam etmesine öfkelerini dile getirdi.

İSRAİL'E AYNI GÜN 8,7 MİLYAR DOLAR AKTARILDI

Helene Kasırgası'nın Georgia, Virginia, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almasının ardından, İsrail, devam eden soykırım çabalarını desteklemek için ABD'den 8,7 milyar dolarlık bir yardım paketi aldığını duyurdu.

Beyaz Saray, Pazartesi öğleden sonra yaptığı basın açıklamasında, Hem Milton Kasırgası'ndan, hem de Helene Kasırgası'ndan etkilenen afetzedeler için yeteri kadar fona sahip olduğunu bildirdi.

PERSONEL SIKINTISI YAŞANDI

Ancak WLRN radyo, Federal Acil Durum Yönetim Kurulu'nun (FEMA), Milton Kasıgası'yla başa çıkmak için personel sıkıntısı çektiğini bildirdi. Middle East Eye'ın kurumun verdiği bilgilere dayandırdığı haberinde "FEMA personelinin yalnızca yüzde 9'u yani bin 217 kişi kasırgaya müdahale etmek için hazırdı" denildi.

ABD yönetiminin verdiği güvencelere rağmen sosyal medyada yüzlerce kişi hükümetin İsrail'in savaşını finanse etmek için vergi mükelleflerinin parasını kullanmasını eleştirdi.

astro himbro adlı X kullanıcısı, "FEMA bize acil bir durumda endişelenmemiz gerektiğini söylüyor, fakat kasırga doğu kıyısını tamamen yutarken onlara ulaşmaya çalıştığımızda bir cevap alamıyoruz ama İsrail'in Beyrut'u bombalaması için milyarlarca dolar daha gönderdik. Vızıldayan cırcır böcekleri mi?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Amerikalı sosyal medya kullanıcıları ABD'nin İsrail'e yardım paketine tepki gösterdi

Sammy obeid isimli bir X kullanıcısı ABD hükümetinin İsrail'e verdiği fonu şöyle eleştirdi:

"ABD, İsrail'e yeni gönderilen 8,7 milyar dolarlık askeri yardımdan kaynaklanan hasarın onarılmasına yardımcı olmak için Lübnan'a 157 milyon dolarlık insani yardım sağlıyor. Tıpkı yerinden edilmiş Kuzey Carolina sakinlerine doğrudan Helene Kasırgası'na 226 Milyar Dolar gönderdikten sonra 750 dolar teklif etmek gibi. Öyle bir matematik."

Amerikalı sosyal medya kullanıcıları ABD'nin İsrail'e yardım paketine tepki gösterdi

ABD'nin kasırga mağdurlarına yardım etmedeki başarısızlığına ilişkin paylaşımların yanı sıra, Helene Kasırgası'nda onlarca vatandaşını kaybeden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham'ın son zamanlarda paylaştığı video yine tepkilere yol açtı.

Graham, Fox News'e verdiği röportajdaki "Güney Karolina'nın her yerini dolaştım, çoğu insan gibi ben de pek uyuyamadım ama İsrail'de neler olup bittiğine bakın. Savaşın buraya gelmesini engellemek için arkadaşlarımıza yardım etmeliyiz." ifadeleri dalga konusu oldu.

Birçok kişi Graham'ın sözlerinin ardından ABD'nin kendi vatandaşlarından çok İsrail'i önemsediği eleştirisinde bulundu.

Başka bir X kullanıcısı, "Lindsey Graham'ın Helene'nin kurbanlarına, paranın İsrail'e akmaya devam etmesinin kasırga yardımını idare etmekten daha önemli olduğunu söyleyen bir yayınını gördüm. Gerçekten fiziksel olarak hasta hissetmeye başladım ve ağlamak üzereyim. Ne kadar kötü bir dünyada yaşıyoruz." dedi.

Amerikalı sosyal medya kullanıcıları ABD'nin İsrail'e yardım paketine tepki gösterdi

Başka bir X kulllanıcısı Graham'ın sözlerini öfkeyle eleştirdi. Kulaınıcı "Bir insanın daha alçalmayacağını düşündüğümde, Lindsey Graham gibi insanlar bir yolunu buluyor. Kendi devleti bir savaş bölgesine benziyor, ancak Gazze'deki ve Lübnan sınırındaki beceriksiz askerler dışında hiçbir İsraillinin ölmediği İsrail hakkında daha fazla endişe duyuyor. Bu her Amerikalıyı çileden çıkarmalı. Kendi hükümetiniz Amerikan vatandaşları olarak size karşı zaten bir savaş yürütüyor ve Filistinliler için olduğu kadar size de sempati duyuyorlar, ki bu sıfır. Amerikalıların güvenliği ve iyiliği onlara hiçbir şey ifade etmiyor. Lindsey Graham gibi insanlar ölü Amerikalılardan ya Helene gibi felaketlerle ya da savaşta yararlanabilirlerse, yararlanacaklardır. Kongre, sadist olan Graham'larla dolu. 'Ama bakın İsrail'de neler oluyor' Amerikan hükümetinin resmi sloganı haline gelmeli." dedi.

Amerikalı sosyal medya kullanıcıları ABD'nin İsrail'e yardım paketine tepki gösterdi