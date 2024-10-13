Pentagon şaşkına döndü: Gizemli İHA’lar üssün üzerinde uçtu

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre askeri personel ABD'deki en büyük ulusal güvenlik tesislerinin yoğunlaştığı bir arazi parçası üzerindeki kısıtlı hava sahasının ihlal edildiğini bildirdi.

ABD Hava Kuvvetleri emekli generali Mark Kelly, kimliği belirsiz uçaklardan oluşan şüpheli bir filonun Virginia kıyılarındaki Langley Hava Kuvvetleri Üssü üzerinde uçtuğu yönündeki haberlere ne tepki vereceğini bilemedi. Diğer üst düzey subaylarla İHA'ları görmek için terasa çıkan Kelly, İHA'nın yaklaşık 20 fit uzunluğunda olduğunu ve yaklaşık 3.000 ila 4.000 fit yükseklikte saatte 100 milden fazla hızla uçtuğunu tahmin etti. Diğer İHA'lar, birer birer onları takip etti.

Habere göre İnsansız Hava Araçları güneye, Chesapeake Körfezi'ni geçerek Virginia'daki Norfolk'a doğru yöneldi ve Deniz Kuvvetleri'nin SEAL Team Six'in ana üssü ile dünyanın en büyük deniz limanı olan Norfolk Deniz Üssü'nün de bulunduğu alanın üzerinden geçti.

RUSYA VE ÇİN BAŞ ŞÜPHELİ

WSJ'nin haberine göre yetkililer, sonraki gecelerde sayıları ona ulaşan drone filosunun sivillere mi yoksa düşman güçlere mi ait olduğunu bilmiyorlar. Bazı yetkililer, Rusya veya Çin'in bunları Amerikan güçlerinin tepkisini test etmek için konuşlandırdığından şüpheleniyor.

FEDERAL YASA MÜDAHALEYİ ENGELLİYOR

Geçtiğimiz aralık ayından bugüne devam eden şüpheli İHA'ların dosyası ABD Başkanı Joe Biden'a ulaşmış ve dosya Beyaz Saray'da iki hafta süren güvenlik toplantılarını başlatmıştı. Savunma Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu ve Pentagon'un UFO ofisi gibi kurumlardan yetkililer, olası açıklamaların yanı sıra nasıl yanıt verileceğine dair fikirler ortaya atsa da ABD Federal Yasası müdahaleye izin vermiyor.

Federal yasa, ABD'deki askeri üslerin yakınında bulunan insansız hava araçlarını, yakın bir tehdit oluşturmadıkları sürece, düşürmeyi yasaklıyor. Havadan gözetleme buna dahil değil, ancak bazı yasa koyucular orduya daha fazla hareket alanı sağlanması gerektiğini savunuyor.

ABD'li yetkililer WSJ'ye verdikleri demeçte bu ay, Los Angeles'ın kuzeyindeki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü yakınlarında kimliği belirsiz drone sürülerinin görüldüğünü doğruladı.