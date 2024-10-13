İsrail tanklarından BM üssüne baskın! Türkiye’den kınama: İşgal politikasının delili

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etti.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nden (UNIFIL) yapılan yazılı açıklamada, sabah erken saatlerde, Ramya kasabasındaki BM güçlerinin, Mavi Hat'tan Lübnan'a geçen 3 gruptan oluşan İsrail askerlerini tespit ettiği belirtildi.





İsrail ordusuna ait iki Merkava tankının, ana kapısını tahrip ederek tesise zorla girdiği belirtilen açıklamada, İsrail askerlerinin UNIFIL güçlerinden bölgedeki ışıklandırmayı kapatmalarını istediği ve yaklaşık 45 dakika sonra bölgeden ayrıldıkları kaydedildi.





DUMANDAN ETKİLENEN UNIFIL GÜÇLERİNDEN 15 KİŞİ CİLT SORUNLARI YAŞADI

UNIFIL askerlerinin kuzeye doğru 100 metre mesafeden çok sayıda silah sesi duyduğu aktarılan açıklamada, "söz konusu ihlalin" yoğun duman yayılmasına yol açtığı ve koruyucu maske takmalarına rağmen, cilt tahrişi ve mide sorunları gibi çeşitli sorunlar yaşayan 15 barış gücü askerine gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı ifade edildi.



İSRAİL ORDUSU UNIFIL'İ HEDEF ALDI

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu. Daha 11 Ekim'de de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda iki askerin daha yaralandığı bildirilmişti. Birçok ülke İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını kınamıştı. İsrail ordusunun, Lübnan ordusuna ait bir mevziyi hedef alması sonucu iki Lübnan askeri ölmüştü.

NETANYAHU, UNIFIL GÜÇLERİNİN LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEN ÇIKARTILMASI GEREKTİĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

İsrail Başbakanı Netanyahu, bir video mesaj yayınlayarak UNIFIL unsurlarının Lübnan'ın güneyinden çekilmesini talep etmişti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslenen Netanyahu, UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki "Hizbullah kalelerinden ve çatışma alanlarından" çıkartılması gerektiğini ve UNIFIL askerlerinin Hizbullah'ın "rehinesi" haline geldiğini öne sürmüştü.

NETANYAHU'DA BM BARIŞ GÜCÜ'NE: ÇEKİLİN!

Netanyahu, İsrail ordusunun hedef aldığı BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajda, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef almasının ardından UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslenen Netanyahu, "Sayın Genel Sekreter, Lübnan Geçici Barış Gücü kuvvetlerini tehlikeden uzak tutun. Bunun, hemen şimdi, yapılması gerekiyor" dedi.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in UNFIL baskını kınandı. Açıklamada bu durumun işgal politikasının bir deliliği olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), bölgenin güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla görevlendirilmiştir. İsrail'in savaşı bölgeye yayma saikiyle hareket ettiği dikkate alındığında, UNIFIL'in rolü daha da fazla önem arz etmektedir.

İsrail'in UNIFIL'e düzenli olarak saldırması, Netanyahu hükümetinin Lübnan'a yönelik işgal politikası izlediğinin ve her koşulda silah kullanmaya hazır olduğunun bir delilidir. BM Güvenlik Konseyi'nin her bir üyesi, bizzat görevlendirdikleri BM güçlerine karşı İsrail'in saldırılarına engel olmakla yükümlüdürler. Tüm devletleri, İsrail'e ve İsrail'i silahlandıran ülkelere karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz."

Ömer Çelik'in X hesabından yaptığı paylaşım | Görüntü: A Haber

"BARIŞI İSTEYENLER İSRAİL'E KARŞI HAREKET ETMELİ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücüne (UNIFIL) saldırması, BM üyesi tüm ülkelere saldırması demektir. Netanyahu Hükümeti her ülke ve uluslararası hukuk için tehdittir.

Bu saldırılar bir kere daha İsrail'in "barış" yanlısı herkesi düşman olarak gördüğünü göstermiştir. Barışı korumak isteyen tüm ülkeler, İsrail'e karşı beraber hareket etmelidir..."