İsrail tanklarından BM üssüne baskın

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü, İsrail'in hedefi oldu. İsrail tankları, BM üssüne baskın düzenledi.

TANKLAR ZORLA BM ÜSSÜNE GİRDİ

İsrail ordusuna ait 2 tank Lübnan'daki Birlemiş Milletler (BM) Barış Gücü üssüne güç kullanarak girdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan BM yetkilileri "Bu şoke edici bir ihlal" deren İsrail ordusundan olayla ilgili açıklama istendi.

İsrail'in baskını sırasında 15 BM askerinin yaralandığı kaydedildi.

NETANYAHU'DA BM BARIŞ GÜCÜ'NE: ÇEKİLİN!

Netanyahu, İsrail ordusunun hedef aldığı BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajda, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef almasının ardından UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslenen Netanyahu, "Sayın Genel Sekreter, Lübnan Geçici Barış Gücü kuvvetlerini tehlikeden uzak tutun. Bunun, hemen şimdi, yapılması gerekiyor" dedi.