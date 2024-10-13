İsrail Osmanlı’dan kalma çarşıyı yerle bir etti

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nden sonra Lübnan'da dehşeti yaşatmaya devam ediyor. Sözde sınırlı kara harekatında okulların, hastanelerin, ambulansların ve ibadethanelerin ardından Lübnan'ın gündeyindeki Nebatiyeh şehrinde Osmanlı dönemine ait tarihi pazarı yerle bir etti.

Lübnan Sivil Savunması, Associated Press'e verdiği demeçte 1910'dan kalma çarşıdaki 12 binada ve 40 dükkanda çıkan yangınlarla mücadele ettiğini söyledi.

Katil İsrail Osmanlı'dan kalma asırlık çarşıyı yerle bir etti (AP)

Köşe başındaki dükkânı yıkılan Ahmad Fakih, "Geçim kaynaklarımız yerle bir oldu" dedi.

Katil İsrail Osmanlı'dan kalma asırlık çarşıyı yerle bir etti (AP)

Nebatiyeh, katil İsrail'in boşaltılması emrini verdiği Lübnan'ın güneyindeki onlarca ilden yalnızca biri. Şehir, İsrail'in tahliye emrinin ardından sakinlerince boşaltıldı ve binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Katil İsrail Osmanlı'dan kalma asırlık çarşıyı yerle bir etti (AP)

Cumartesi gecesi İsrail işgal güçlerince gerçekleşen saldırının ardından pazar günü erken saatlerde kurtarma ekipleri, enkazın altındaki ölü ve yaralıları çıkarmak üzere yıkılmış haldeki çarşıya geldi. Bölgede ekibin arama kurtarma çalışmaları sürerken ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Katil İsrail Osmanlı'dan kalma asırlık çarşıyı yerle bir etti (AP)

İsrail güçleri kara operasyonunun başlangıcından bu yana ilk müdahale ekiplerine ve BM barış güçlerine defalarca ateş açtı. İşgal güçleri bölgede Hizbullah'ın faaliyet gösterdiğini iddia etse de henüz herhangi bir kanıt sunulmadı.

8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ı işgal eden katil İsrail, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Katil İsrail Osmanlı'dan kalma asırlık çarşıyı yerle bir etti (AP)

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 169 kişi öldü.