ABD’li başkan adayları Müslüman seçmeni nasıl ikna edecek?

ABD Başkan Yardımcısı ve başkan adayı Kamala Harris, seçim kampanyaları kapsamında özellikle Michingan'da yaşayan Arap ve Müslüman liderlerle geçtiğimiz günlerde bir araya geldi.

Aralarında Harris'in seçim kampanyasını destekleyenlerin de bulunduğu birkaç lider, Harris'ten Başkan Biden'ın katil İsrail'in Orta Doğu'daki savaşı ve Gazze'deki insani kriz konusundaki tutumuna mesafeli yaklaşmasını istedi.

Çoğunluğu Arap olan Michigan şehrinde yaşayan Müslümanlar, Harris'e soykırım bölgesindeki akrabalarını kurtarmak için nasıl çabaladıklarını anlattı.

BÜYÜK GÖLLER EYALETİNDE MÜSLÜMAN NÜFUS ETKİN

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Michingan'a bağlı Dearborn, ülkedeki kişi başına en büyük Müslüman nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Bu bölgede ve genel olarak Büyük Göller Eyaletinde, Orta Doğu'da katil İsrail'in bölgeye yaydığı savaşın sandıklarda en büyük etkiyi yaratacağı düşünülüyor.

WSJ'ın haberine göre Michigan'daki Arap-Amerikalılarla yapılan röportajlar, Harris'in Orta Doğu politikasıyla ilgili eyaletteki endişeleri gidermek için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

HARRİS'İN İKİYÜZLÜLÜĞÜ TEPKİ TOPLADI

Harris seçim kampanyası boyunca Filistin yanlısı savunucuların işgalci İsrail'e karşı silah ambargosunu benimseme çağrılarını kesin bir şekilde reddetti. Harris'le birlikte diğer demokratlar, bir İsrailli rehine ailesinin sahnede konuşmasına izin verirken, Demokrat Ulusal Kongresi'nde Filistinli bir konuşmacıyı önledikleri için tepki topladı.

2022'de seçilen Dearborn'un ilk Lübnanlı Amerikalı ve Müslüman belediye başkanı olan Abdullah Hammud , "Burada yaşayan herkesin öldürülen, yaralanan veya yerinden edilen bir tanıdıkları var. Bizden oy isteyenlerin ihanetini daha çok hissediyoruz " dedi.

übnanlı Amerikalı ve Müslüman belediye başkanı Abdullah Hammud (WSJ)

"HARRIS DÜRÜST DAVRANMIYOR" VURGUSU

Yerel yetkililere göre, Harris bu seçmen kitlesinin desteğini korumak için Arap ve Müslüman seçmenlere ve aktivistlere yönelik çalışmalarını artırdı. Harris'in çabalarına rağmen bir grup Müslüman, Harris'in Müslümanların oylarını kazanacak türden bir değişim sunmadığını söylüyor.

Harris, hem Gazze'de hem de Lübnan'da ateşkes çağrısında bulundu ve savaşın insani boyutu konusunda endişelerini dile getirdi. Ancak son haftalarda, İsrail soykırımının karşısında olanlar, yüksek sayıdaki sivil kayıplarını ve toplu yerinden edilmeler konusunda Harris'in İsrail'i eleştirirken dürüst davranmadığını dile getirdi.

ABD'li Müslümanlar Kamala Harris'in Filistin politikasını protesto etti (WSJ)

Ailesi katil İsrail'in 1978'deki güney Lübnan işgali sırasında ABD'ye göç eden Wayne County Komiseri Sam Baydoun "Biden yönetimi, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesini kolaylaştırmak için her şeyi yaptı. Seçim bugün yapılsaydı, Başkan Yardımcısı Harris Dearborn'daki Arap-Amerikalılardan beş oy bile alamazdı" dedi.

EYALETTE SIKI BİR YARIŞ OLACAK

WSJ'ın paylaştığı anketlere göre, Biden'ın 2020'de 154.000'den biraz fazla oy farkıyla kazandığı Michigan eyaletinde sıkı bir yarış olduğunu gösteriyor. Savaşın seçmen duygusu üzerindeki etkisinin bir işareti olarak, Biden seçim yarışından çekilmeden önce bu yılın başlarında Michigan'daki Demokrat ön seçimlerinde 100.000'den fazla kişi "kararsız" olarak oy kullandı; bu büyük ölçüde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına olan Biden'ın güçlü desteğine bir protesto olarak değerlendirildi.

Katil İsrail'in Lübnan'daki hava saldırılarında hayatını kaybedenler arasında Dearborn'da yaşayan bir ABD vatandaşı da bulunuyor.

TRUMP'IN ŞANSI ÇOK DAHA AZ

WSJ'ın haberinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump önceki başkanlık döneminde bölgede böyle bir savaşın olmadığı söylemi üzerinden bölgedeki seçmenleri kazamaya çalışırken, Filistin ve Lübnan'daki sivil kayıplarını hiç kınamamış olması ve işgalci İsrail'e her seferinde yinelediği tam desteği ile bölgede bir alternatif olmaktan uzak olarak değerlendirildi.

Ayrıca, Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump'ın kayınpederi olan Lübnanlı işadamı Massad Boulos , Arap-Amerikalı seçmenleri etkilemek için sık sık eyalete gidiyor ve eyalet halkının Trump'ı desteklemesini istiyor.

Diğer taraftan haberde Trump'ın Demokratlara oy veren Yahudi Amerikalıların dinlerinden ve İsrail'den nefret ettiğini ima eden bir dizi tartışmalı yorumda bulunduğuna da dikkat çekildi.

JİLL STEİN İSRAİL SOYKIRIMINA HAYIR DİYEN TEK ADAY

ABD'nin katliamcı İsrail'e verdiği desteğe karşı çıkmayı kampanyasının merkezine koyan ve 'Soykırıma oy yok!' sloganıyla seçim kampanyasına katılan Yeşil Parti adayı Jill Stein , Demokratlardan hayal kırıklığına uğramış Michigan'daki Arap ve Müslüman Amerikalı seçmenlerin oylarını kazanmak istiyor.

Yeşil Parti adayı Jill Stein Filistin'e destek kampanyasıya öne çıkıyor (WSJ)