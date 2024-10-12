Başkan Erdoğan’ın Arnavutluk ve Sırbistan ziyareti Balkanlar’da yankı uyandırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti ülke medyasında geniş yankı buldu. Arnavutluk Telegrafik Ajansı (ATA) ziyarete geniş yer verirken, haberde, Türkiye ve Arnavutluk arasında işbirliği, iletişim, eğitim ve tarım alanlarında 4 anlaşmaya imza atılmasına dikkat çekildi.

"KARDEŞLİK VE DAYANIŞMANIN SEMBOLÜ"

ATA haberinde ayrıca, Başkan Erdoğan'ın başkent Tiran'daki Namazgah Camisi'nin açılışında ifade ettiği "İki ülke arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın sembolü" sözlerini öne çıkardı.

Arnavutluk'un televizyon kanallarından Top Channel, Erdoğan'ın ülkeye ziyaretini yansıtan ve internet sitesinde yer alan haberin manşetinde, "Tiran'a resmi ziyarette bulunan Erdoğan'dan Arnavutluk'a 'mesaj': FETÖ ile mücadeleye devam edeceğinizi umuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Balkanweb portalı ise haberinde, "Erdoğan, Tiran'da İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarını kınadı" başlığını ön plana çıkardı.

Arnavutluk'taki diğer televizyon kanalları ve haber portalları da Erdoğan'ın ziyaretini anbean yakından ve geniş bir şekilde okuyucuyla buluşturdu.

Başkan Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (AA)

SIRBİSTAN

Başkan Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyareti ve bölge ülkelerini ilgilendiren açıklamaları Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova ve Hırvatistan medyasına da yansıdı.

Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug, Erdoğan'ın "Sırbistan'la ilişkilerimizde adeta altın çağı yaşıyoruz" ifadesini ön plana çıkardı. Tanjug'taki haberde ayrıca Erdoğan'ın, Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini vurguladığı belirtildi.

Sırbistan Radyo Televizyonu ise Erdoğan'ın ekonomi alanındaki açıklamalarına vurgu yaparak, iki ülkenin sanayi alanında ilişkilerinin geliştirilmesi sözlerini öne çıkardı.

Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj (AA)

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek'in en çok okunan gazetesi Dnevni Avaz'ın internet portalında, "Erdoğan Belgrad'da: Bosna Hersek'te istikrarın korunmasına yönelik kararlılığı teyit edildi" başlığıyla basın toplantısındaki sözlerine yer verildi.

Erdoğan'ın özellikle Balkanlar'da barışın korunması, Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerde sağduyulu hareket edilmesine yönelik yaklaşımı üzerinde duruldu. Haberde ayrıca, Erdoğan'ın Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'daki gelişmeleri gündemine almasına vurgu yapıldı.