Putin’den Lukoşenko’ya dikkat çeken üst düzey devlet nişanı!

Putin, Kremlin Sarayı'nda, Lukaşenko'ya, Rus Çarı 1. Petro döneminde verilmeye başlanan, ülkenin en üst düzey devlet nişanı olan Aziz Andrey Nişanı'nı taktı.

Tören öncesinde heyetlerle yapılan görüşmede konuşan Putin, ticari ve ekonomik ilişkilerin hızla geliştiğini belirtti. Putin, "İstatistiklerimize göre ticaret hacmimiz 46,5 milyar dolar." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko | Fotoğraf-AFP

İki ülke arasında sanayide etkileşimi geliştirmeye ve tarım alanında birlikte çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Putin, son 1,5 yıldır aktif olarak mikroelektronikle ilgilendiklerini dile getirdi. Putin, "Uçak yapımı alanında, uçak endüstrisinde de yeni fırsatlar açılıyor." ifadesini kullandı.

"BELARUS SOVYETLER BİRLİĞİ'NİN MONTAJ ATÖLYESİ"

Putin, Sovyet zamanlarından beri Belarus'a "Sovyetler Birliği'nin montaj atölyesi" denildiğini hatırlatarak, Belarus'un ekonomi ve endüstriyel üretim alanındaki bu avantajları koruduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko | Fotoğraf-AFP

"BATI BİZİ BOĞMAK İÇİN PLANLAR YAPIYOR"

Lukaşenko da Batı'nın Belarus ve Rusya'ya yönelik baskılardan sonuç alamadığına dikkati çekerek, "Rusya ile ilişkilerimize gelince, bence bunun en önemli sonucu, Batı'nın başta ekonomi ve finans olmak üzere bizi boğmak için planlar yaptığı ancak bunun işe yaramadığıdır. Zaten bunu kendileri de itiraf ediyor." dedi.

Rusya ile birçok alanda çalıştıklarını belirten Lukaşenko, Rusya'nın tarımdan mikroelektronik ürünlere kadar Belarus'un ürettiği ürünlere ihtiyacı olduğunu kaydetti.