Katil İsrail güçleri bölgedeki hastaneleri de tehdit ediyor

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze'de saçtığı terör son bulmuyor. ABD basını yerleşim yerlerini, ibadethaneleri, okulları ve hastaneleri bombalayan katil İsrail'in Gazze'de hayat kurtarmak için çabalayan 3 hastaneyi tehdit ettiği bildirildi.

"HERKESE ATEŞ EDİYORLAR"

Amerika merkezli Asociated Press (AP), katil İsrail'in Lübnan'a başlattığı sözde 'sınırlı kara harekatı'ndan bugüne Gazze ve Filistin'de katliamlarına ara vermeden devam ettiğine dikkat çekti. İşgal güçlerinin saldırılarından Cebaliye Kampına sığınan Filistinlilerden Muhammed Avda, telefon konuşmasıyla Associated Pres'e verdiği röportajda "Başımızı dışarı bile uzatamıyoruz. Quadcopter'lar her yerde ve herkese ateş ediyorlar. Pencereyi bile açamıyorsunuz" dedi.

İsrail'in katliamında yaralananları tedavi eden El Ehli Hastanesi'nin AP'ye bildirdiğine göre, çarşamba günü erken saatlerde Cebaliye'deki bir hava saldırısında iki kadın ve iki çocuk da dahil olmak üzere en az dokuz kişiyi öldü. Deyr El Belah'taki El Aksa Şehitler Hastanesi'ne göre, Gazze'nin merkezindeki saldırılarda üçü çocuk olmak üzere dokuz kişi daha öldü.

HASTANELER KAPATMAYA ZORLANDI

Cebaliye'de eşi, çocukları ve ebeveynleriyle birlikte yaşayan Doktor Ahmed Kamar, AP'ye kısa mesajla verdiği demeçte, "Acil durum ilan ettik, planlanan ameliyatları askıya aldık ve koşulları sabit olan hastaları taburcu ettik" dedi.

İsrail'in saldırılarının Gazze'nin sağlık sektörünü darmadağın ettiği yazılan haberde, hastanelerinin çoğunun kapatmaya zorlandığı ve geri kalanının yalnızca kısmen çalışır durumda bırakıldığı kaydedildi.

Filistinli Naim, daha kuzeydeki üç hastanenin - Kemal Advan, Avda ve Endonezya Hastanesi - saldırılar nedeniyle neredeyse erişilemez hale geldiğini söyledi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail işgal güçlerinin hastane ekibinden üç kişiye de personeli ve hastaları tahliye etmesini emrettiğini açıkladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in saldırıları 42 binden fazla Filistinliyi öldürdü. Kadınların ve çocukların ölenlerin yarısından fazlasını oluşturduğu üzerinde duruldu. AP, İsrail'in katliamlarına ilişkin "Saldırı aynı zamanda bölge genelinde şaşırtıcı bir yıkıma neden oldu ve 2,3 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 90'ını, genellikle birden çok kez yerinden etti" ifadesiyle haberine son verdi.