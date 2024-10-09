ABD ve İsrail arasında çatlak iddiası: Gallant ziyaretini iptal etti

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in çarşamba günü Pentagon'da İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'ı ağırlaması planlanırken toplantının odak noktasının İsrail'in Lübnan'daki genişleyen sözde kara harekatı ve bu ay İran'a karşı yapılacak misilleme saldırısı olması bekleniyordu.

ABD'li yetkililer, İsrailli Gallant'ın Washington'a yapmayı planladığı ziyaretin salı günü Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti tarafından aniden iptal edildiğini açıkladı.

Son dakika iptal haberi, The Washington Post tarafından iki müttefik arasındaki gerginliğin bir işareti olarak değerlendirildi. Aynı zamanda katil İsrail'in çok cepheli savaşının yayılmasının Biden yönetimi tarafından önlenip önlenemeyeceği konusundaki şüpheleri derinleştirdi.

NETANYAHU BIDEN'A ULAŞAMIYOR

İsrailli işgalciler, ülkenin İran'ın füze saldırısına etkili bir karşılık hazırladığını söylerken ABD'li yetkililer, İsrail'in kendilerine ne planladığı konusunda bilgi vermediğini söylüyor.

The Washington Post'un İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'a doğrudan ulaşamadığını ifade etti. Diğer ABD yetkilisi iddiayı doğruladı ve Biden'ın Netanyahu'nun görüşme talebini reddettiğini teyit etti. Çarşamba günü ikilinin görüşmesinin üzerinden yedi hafta geçmiş oldu.

NETANYAHU İKİ ŞART KOŞTU

İsrailli bir yetkiliye göre Netanyahu Gallant'a, iki koşulu yerine getirmeden planlanan Washington ziyaretine çıkamayacağını bildirdi. İlk koşul Biden ile Netanyahu arasında başbakanın günlerdir beklediği görüşmenin telefonla gerçekleşmesi olurken ikinci koşul İsrail güvenlik kabinesinin İran'ın füze saldırısına askeri yanıtı onaylaması olarak sıralandı.

İSRAİL ABD BİRLİKLERİNİ TEHLİKEYE ATIYOR

İki ülke Orta Doğu'da yakın bir şekilde koordineli soykırım gerçekleştirirken; İsrail, ABD'ye önceden haber vermeden Hizbullah mensuplarını çağrı cihazlarıyla hedef alan son operasyon da dahil olmak üzere bölgeye çok sayıda saldırılar düzenledi. Washington Post'un haberine göre ABD yetkilileri, bu tür saldırıların bölgedeki ABD birliklerini tehlikeye atabileceğinden şikayet etti.