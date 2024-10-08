Newton kıyameti bakın nasıl bulmaya çalışmış! Piramitlerin gizemi...

Isaac Newton'un notlarının bir bölümünün, masaya düşen bir mum nedeniyle kısmen yanmış olduğu belirtiliyor. Sotheby's el yazması uzmanı Gabriel Heaton, Newton'un piramitlerin sırlarını çözmeye çalıştığını ifade ediyor. Heaton, Newton'un bu notlarıyla antik çağın ve rasyonel düşüncenin derinliklerine inen karmaşık sorunlara odaklandığını vurguluyor.

Isaac Newton ayrıntılı hesaplamalarını 1704 yılında yazdı (Google News)

Piramitlerin Ölçü Birimi ve Kıyamet Hesaplamaları

Newton, 1680'lerde, İngiltere'nin önde gelen bilimsel kuruluşu Royal Society'den rakibi Robert Hooke'un eleştirileri sonrasında kendi kendine bilimsel bir sürgün dönemine girmişti. Bu süreçte piramitleri inceledi ve bu yapıların inşasında kullanılan ölçü birimlerinin, kıyametin tarihini hesaplamasında kendisine yardımcı olabileceğini düşündü. Newton, eski Mısırlıların Dünya'yı ölçme becerisi olduğunu savunarak, Büyük Piramit'in kübitini açarak Dünya'nın çevresini hesaplayabileceğine inanıyordu.

Pozitif Bilimler ve Teoloji Arasındaki İlişki

Heaton, Newton'un yerçekimi teorisine yönelik kanıt arayışının yanı sıra, eski Mısır'ın kaybolan simya sırlarına olan ilgisini de öne çıkarıyor. 17. yüzyılda pozitif bilimlerle teoloji arasında belirgin bir ayrım olmadığını belirten Heaton, Newton'un dini inancının bilimsel çalışmalarının itibarını zedeleyeceğinden endişe etmediğini, ancak alışılmışın dışında görüşlerinin kariyerine zarar verebileceğinden korktuğunu ifade ediyor.