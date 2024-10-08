Irak'ta DEAŞ'a ağır darbe! Sözde "Selahaddin Valisi" öldürüldü

Irak Ordusu Müşterek Harekat Komutanlığı, ülkenin kuzeyinde düzenlediği hava saldırısında, DEAŞ'ın sözde "Selahaddin Valisi"nin öldürüldüğünü duyurdu.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Selahaddin vilayetine bağlı El-Ays bölgesinde, "terör örgütünün sığınağına hava saldırısı düzenlendiği" belirtildi.

SÖZDE SORUMLU DAHİL 4 DEAŞ'LI ETKİSİZ

Selahaddin Harekât Komutanlığı müfrezeleri, keşif taburu ve askeri istihbarat müfrezelerinden bir kuvvetin, harekât komutanının gözetiminde hedeflenen alanda inceleme yapmak için bölgeye sevk edildiği aktarılan açıklamada, saldırıda 4 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü bunların aralarında sözde Selahaddin Valisi Ebu Ömer el-Kureyşi'nin de bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Saldırı sonucu çok sayıda farklı silah, gece görüş gözlüğü ve el bombasının yanı sıra, DEAŞ mensuplarına ait 8 cep telefonu ile lojistik ve idari malzeme ele geçirildiği ifade edildi.

Müşterek Harekat Komutanlığı birliklerinin, "ilk hedeflenen yerin yakınında başka bir terörist yuvası tespit ettiği ve tamamen yok ettiği ve operasyonlarına devam ettiği" paylaşıldı.