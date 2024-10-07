Tunus’ta yeniden Kays Said dönemi! Oyların yüzde 90’ını aldı

Tunus'ta 6 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu belli oldu.

Bağımsız Yüksek Seçim Otoritesi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in oyların 90.69'unu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini bildirdi.

Said'in rakipleri Ayachi Zemmal'in oyların yüzde 7,3'ünü, Zouhair Maghzaoui'nin ise oyların yüzde 1,9'unu aldığını aktaran Seçim Otoritesi, seçime katılım oranının yüzde 28,8 olduğunu ifade etti.



Tunus'ta seçime katılım oranı 2011'deki devrimden bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.