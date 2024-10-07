İsrail’in soykırımı devam ediyor! 2 yaralı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın El-Halil kentinin kuzeyindeki El-Arrub Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.



Çıkan çatışmalarda yaralanan 2 Filistinli gencin yanı sıra çok sayıda kişi ses bombası ve göz yaşartıcı gaza maruz kaldı.

DURUMU KRİTİK



Yaralanan gençlerden birinin durumunun kritik olduğu kaydedildi.