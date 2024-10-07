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İsrail'in soykırımı devam ediyor! 2 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2024 23:48 Güncelleme: 07.10.2024 23:49
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İsrail’in soykırımı devam ediyor! 2 yaralı

İsrail'in soykırımları durmaksızın devam ediyor. İsrial ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli 2 genci yaraladığı bildirildi. Yaralanan gençlerden birinin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın El-Halil kentinin kuzeyindeki El-Arrub Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Çıkan çatışmalarda yaralanan 2 Filistinli gencin yanı sıra çok sayıda kişi ses bombası ve göz yaşartıcı gaza maruz kaldı.

DURUMU KRİTİK

Yaralanan gençlerden birinin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

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