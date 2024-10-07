Rusya: Patlamaların arkasında ABD ve İngiltere var

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD ve İngiltere'nin Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarındaki patlamalara doğrudan dahil olduğunu iddia etti.

Narışkın, başkent Moskova'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkelerinin güvenlik servis başkanları toplantısında konuştu.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında 2022'de meydana gelen patlamalara değinen Narışkin, patlamalara ilişkin şöyle açıklamalarda bulundu:



"SVR, ABD ve İngiltere'nin bu büyük terör saldırısına doğrudan dahil olduğuna dair bilgiye sahip. Elde edilen bilgilere göre, Anglosakson istihbarat servislerinden profesyonel sabotajcılar, bu eylemin organizasyon, hazırlık ve uygulama sürecinde yer aldı."

Avrasya bölgesindeki duruma da değinen Narışkin, Batı'nın bu bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmak istediğini belirterek, "Elde edilen bilgilere göre, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesinin ardından hayatta kalan militanlar Avrasya bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırmak için kullanılacak." dedi.

NEDEN ÖNEMLİ?

Çelik ve betonla güçlendirilmiş boruları parçalayan patlamalar, Avrupa enerji altyapısına yönelik daha önce eşi benzeri görülmemiş bir saldırıyla Rusya'dan Almanya'ya uzanan Kuzey Akım 1 ve 2 sualtı doğalgaz boru hatlarını devre dışı bırakabiliyor. Boru hatları Moskova'ya düzenli gelir akışı sağlarken, Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını da arttırıyor.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2, inşası 20 milyar dolara ve 15 yıldan fazla bir süreye mal olan ve Avrupa'yı gelecek on yıllar boyunca Rus gazına bağlayabilecek boru hatları olarak biliniyor.