İngiltere’de maaş skandalı: Kalem müdürü istifa etti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın özel kalem müdürü Sue Gray'in istifası kendisiyle Starmer'ın baş danışmanı Morgan McSweeney arasında yaşanan gerginlikler ve Gray'in başbakandan daha fazla maaş aldığı yönündeki haberlerin ardından geldi.

BBC, Gray'in yıllık maaşının 170 bin pound (220 bin dolar) olduğunu ve bunun Starmer'ın maaşından yaklaşık 3.000 pound fazla olduğunu aktardı.

JOHNSON'IN DEVRİLMESİNİ SAĞLAMIŞTI

Kıdemli bir kamu görevlisi olan Gray, 2022'de İngiltere'de herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Eski Muhafazakâr Başbakan Boris Johnson ve ekibinin, ülkenin sıkı COVID-19 karantina önlemlerine rağmen hükümet binalarında partilere katıldığına dair iddialarla ilgili "Partygate" soruşturmalarını yürüten Gray'in bulguları, Johnson'ın devrilmesine yardımcı oldu.

Gray, geçtiğimiz yıl kamu görevinden ayrılarak, Starmer'ın özel kalem müdürü olarak İşçi Partisi'ne katıldığını duyurmuştu.

BAŞBAKAN'A ELEŞTİRİ YAĞMURU

14 yıl sonra İngiltere'nin ilk İşçi Partili başbakanı olan Starmer, son haftalarda Gray'in maaşının yanı sıra kendisinin ve eşinin binlerce pound değerinde kıyafet, gözlük ve diğer eşyaları hediye olarak kabul ettiğine dair olumsuz haberler nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.